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На Аляске военные спасли мужчину, который провел 22 дня на морозе в пустыне

13.01.2020 07:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Аляске военные спасли мужчину, у которого сгорел дом, из-за чего он провел на морозе 22 дня, информирует Daily Mail.




 Он жил в одиночестве в 30 км от ближайшего населенного пункта. С огня удалось спасти часть продуктов, благодаря которым он выживал почти месяц.

 

Мужчина построил снежную пещеру, чтобы укрыться от ветров и морозов.

 

На снегу мужчина крупно написал SOS. Надпись воздуха заметили военные, которые и спасли мужчину, пишет zviazda.by
 
 
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На Аляске военные спасли мужчину, у которого сгорел дом, из-за чего он провел на морозе 22 дня, информирует Daily Mail.
 
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