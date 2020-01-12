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На Аляске военные спасли мужчину, который провел 22 дня на морозе в пустыне
Источник материала: Партизан
На Аляске военные спасли мужчину, у которого сгорел дом, из-за чего он провел на морозе 22 дня,
Мужчина построил снежную пещеру, чтобы укрыться от ветров и морозов.
На снегу мужчина крупно написал SOS. Надпись воздуха заметили военные, которые и спасли мужчину, пишет
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На Аляске военные спасли мужчину, у которого сгорел дом, из-за чего он провел на морозе 22 дня, информирует Daily Mail.
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