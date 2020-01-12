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Один раз изменил - значит, точно изменит второй? Это не так работает - психолог объяснил почему

13.01.2020 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если один раз изменил, значит, точно изменит второй — так мы думаем. Причем не только о мужчинах: женщин точно так же подозревают в потенциальных изменах. Вот только наша логика на самом деле не работает, и психолог Павел Зыгмантович подробно объяснил почему. Вы удивитесь, как ошибались все это время.

Почему мы судим по одному действию

Павел Зыгмантович. Фото из личного архива

— Сразу отмечу: я против супружеских измен. Считаю, что нужно или менять отношения, или расставаться, если исправить не получается. Более того, измена — довольно болезненная штука в большинстве случаев, поэтому из гуманических соображений не стоит подвергать своего партнера таким страданиям.

Теперь к главному. Люди склонны категоризировать все, что можно категоризировать. Например, однажды я съел яблоко — и мне стало не очень хорошо. Это может быть из-за того, что яблоко было немытое, подгнившее или обрызгано чем-то. Скорее всего, после этого я начну относиться к яблокам плохо. А уж если это был более редкий фрукт — какой-нибудь кумкват, — то вообще не ждите, что я буду его когда-нибудь еще есть.

Это достаточно полезно, если мы говорим о явлениях природы. Если однажды что-то полосатое, усатое, с клыками и хвостом выпрыгнуло из джунглей и попыталось меня съесть, то всего полосатого, усатого, с клыками и хвостом надо бояться. Но когда мы переносим этот принцип на социальные взаимодействия (в частности, отношения), мы получаем серьезную проблему. Она связана с тем, что одно действие не является показателем. Для людей это страшная новость.

Но почему такой поступок — не показатель?

Есть такое правило — 13-го удара: если часы пробили 13-й раз, значит, с ними что-то не так, и больше на них нельзя полагаться — они снова могут подвести. Это нарушение закона, который установлен и зафиксирован. В социальное поведение человека такие законы не заложены.


Фото: unsplash.com

Когда человек говорит: «Я тебе никогда не изменю», — он может в этот момент не лукавить, а искренне в это верить. Проходит время, отношения меняются, и человек изменяет. Можно ли сказать, что он нарушил свое слово? Формально да, но на практике — если разбираться по-честному, — к сожалению, нет. Он скажет: «Да, тогда я обещал, но тогда моя жена была другой, а потом она себя вот так повела…». На место мужчины можно подставить и женщину — пол не имеет значения.

Люди, когда с этим сталкиваются, говорят: «Ну все. Изменил один раз — значит, и второй изменит». Это неправда. Один раз оступиться — это не событие и не то, на чем можно основываться. График не строится по одной точке — об этом я уже говорил. Изменит ли этот человек в следующий раз? Мы не знаем наверняка. В нас говорит страсть к категоризации: «Да, изменит». Раньше вы знали его как человека, который не изменяет, а сейчас — как человека, который уже изменил.

На самом деле фишка в том, что человек всегда может изменить. Нет человека, который не может — при условии, если он живой. К тому же разные люди по-разному понимают понятие измены, что еще более затрудняет вывод. Вы вряд ли четко ответите даже на более простой вопрос: сколько раз в день вы едите? Кто-то будет учитывать перекусы, а кто-то — нет.


Фото: reyhaneh mehrnejad, unsplash.com

Наиболее качественным показателем оценки человека является его прошлое поведение. Если у нас есть преступник-рецидивист, который отсидел восемь раз, скорее всего, он окажется за решеткой и в девятый раз. Если человек в резюме пишет, что каждые полгода он менял работу, высока вероятность, что он сменит ее и в шестой раз, снова через полгода. Если говорить о человеке с одним преступлением или с одной сменой места работы, мы не можем предполагать, что будет дальше — у нас нет данных.

Три случая — это минимум, от которого можно плясать. Об этом более подробно можно прочитать в первых главах книги Даниела Канемана «Думай медленно… решай быстро».

И что, ждать, пока мне изменят три раза?

Нам нужно приструнить свою склонность к категоризации и набрать хотя бы три случая — это в идеале. Но понятно, что человек думает: «Как так? Ждать, пока это еще два раза случится?» Это тяжело. Наше мышление подталкивает к принятию решения: «Как мне теперь быть? Что делать? Я знаю, что мне изменили».

Дальше случается серьезнейший конфликт. С одной стороны, у вас любовь, дети, 20 лет совместной жизни. С другой — вот такая штука. И люди начинают принимать странные решения.

Например, что это будет всегда, это никогда не изменится, что я буду всегда этого бояться… Здесь подключается обида, боль. На эти чувства накладывается ощущение того, что измены теперь навсегда и вы не можете оставаться с этим человеком, ведь он уже изменил однажды.


Фото: pexels.com

Я не говорю, что нужно сохранять отношения с человеком, который изменил. Я не знаю, как правильно действовать, и никто не знает. Но что здесь действительно стоит сделать — подумать, готовы ли вы жить с человеком, о котором вы знаете, что один раз он уже это сделал. Будет ли это снова — не тот вопрос, который себе лучше задавать, потому что вы не знаете.

Раньше измена была вероятностью, теперь — это факт. Правильный вопрос: «Готов ли я дальше жить с этим человеком, зная, что он уже это сделал и имеет некий опыт?». Это заметно снизит накал страстей. Ответ может быть простым: «Нет, не готов. Может быть, он больше так делать не будет, но я знаю, что однажды это было». Другой вариант: «Да, я готов. Случится это еще раз или нет, никто не знает».

Если поставить перед собой правильный вопрос, зачастую найти решение гораздо легче и менее затратно эмоционально. По крайней мере для обиженной стороны, потому что происходящее на другой стороне — это тема отдельного разговора.

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