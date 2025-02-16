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Рост цен на кофе и проблема эйджизма в найме: новости бизнеса за 10-16 февраля 2025 года

16.02.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Фото: Павел Садовский, probusiness.io
Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Проблемы с построением брендов, инструкция по открытию ИП и бизнес с нуля в непростой нише. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Собрали мнения бизнеса и экспертов о том, откуда на рынке проблемы с наймом и при чем тут эйджизм.

Основатель белорусской сети кофеен «Кофе Саунд» Никита Чаков объяснил, почему растут цены на кофе и как это скажется на рынке.

Полезное для бизнеса

Основатель брендингового и консалтингового агентства «PRACTICA» Максим Фоминов поделился, почему белорусский бизнес создает слабые бренды. Почитайте, если не хотите оказаться аутсайдером рынка.

Сделали для вас пошаговую инструкцию, как зарегистрировать ИП в Беларуси.

Истории бизнеса

Татьяна Шаповалова стала рассказывать, куда можно сходить вместе с детьми, когда Instagram еще не был популярен, а детские центры лишь начинали свою работу. В то время как другие родители радовались отъезду детей к бабушке с дедушкой, она продумывала общий досуг и делилась понравившимися местами с аудиторией. Количество подписчиков росло и очень скоро появился проект mamaGo.by: муж Татьяны Алексей воспринял это все как стартап и для расширения функционала решил создать сайт. Он не разработчик, поэтому попыток найти оптимальный вариант и продвинуть проект было несколько. «Про бизнес» поговорил с парой о развитии сайта и «фишках», которые были придуманы, чтобы привлечь аудиторию.

Как совместить бизнес и творчество, если одно требует четкости, а другое — свободы и вдохновения? Предприниматель Елена Солдак уже много лет решает этот вопрос, управляя танцевальной студией Flying Stars. Работа с творческими людьми требует особого подхода: не все готовы считать воронки продаж и следить за показателями, но без этого бизнес не растет. Елена прошла через кризисы, смену команды, поиск своей бизнес-модели и теперь уверена: успех танцевальной студии — это не только талант, но и грамотный менеджмент. «Сегодня для меня хорошая работа с точки зрения бизнеса — это структура, порядок, системность, уважение, этика и нравственность», — признается девушка. Читайте о том, как управлять творческим бизнесом и делать его успешным.

Владислав Шуйский ушел из МЧС, когда понял, что хочет зарабатывать больше. Парень рискнул — и не пожалел: сейчас он владелец клининговой компании Silver Clean. Владислав рассказал «Про бизнес» об истории создания своего дела, о конкуренции внутри этой ниши и о ценообразовании.

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Проблемы с построением брендов, инструкция по открытию ИП и бизнес с нуля в непростой нише. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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«Приходил к маме за советами, какой химией лучше пользоваться». Парень ушел из найма и открыл собственный клининг без опыта в этой сфере
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