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В Старых Дорогах после тяжёлой травмы умер военнослужащий. Ему было всего 22 года

13.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Старых Дорогах после тяжёлой травмы умер военнослужащий. Ему было всего 22 года
Фото: «Наша Ніва»

В понедельник, 13 января, в агрогородке Снов простятся с Дмитрием Грицкевичем — младшим сержантом Стародорожского гарнизона, который умер после тяжелой травмы. Диме было 22 года. У него остались жена и двое сыновей, пишет TUT.BY.

10 января в Стародорожском гарнизоне во время буксировки гусеничного тягача военнослужащий получил тяжелую травму. Как уточнило Министерство обороны, военнослужащий пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, в результате чего получил серьезные травмы. Молодого человека направили в стародорожскую больницу, но помочь ему врачи не смогли.

О том, что в Димином гарнизоне случилась трагедия, его жена Маша узнала из новостей. Когда прочла заметку, в голове даже и мысли не было, что беда произошла с ее мужем.

— До этого я несколько раз его набирала, но мне никто не ответил… — возвращается она к тем событиям. — Мне не звонили ни из части, ни из больницы. Только потом набрала родственница, наши мужья вместе работали, сказала, это Дима.

Марии 20. Дмитрию было 22. Он был младшим сержантом. После срочной службы остался в армии по контракту.

— Сейчас сложно найти человека, который бы так сильно, как Дима, хотел быть военным. Это была его мечта, — чуть сдерживает слезы Мария. — Когда мы познакомились, он проходил срочную службу в Слуцке, а я училась в Несвиже в педагогическом. У нас были общие друзья, так мы и узнали друг о друге. Летом 2018-го мы поженились. Дима был общительным, веселым, хорошим мужем и папой.

После армии, рассказывает Мария, Дмитрий остался в вооруженных силах по контракту. С января 2018-го служил в Стародорожском гарнизоне, так семья и оказалась в Старых Дорогах. В ближайшее время, говорит Мария, они должны были получить свою квартиру.

На странице Марии в соцсетях стоит счастливая семейная фотография. На снимке она, Дмитрий и их сыновья-двойняшки. На заднем плане шарик в виде большой единицы: в ноябре мальчикам исполнился год.

— Я не знаю, что случилось в тот день, но Дима просто так бы не бросился [в кабину]. У него ведь семья, дети. Он знал, что дома его любят и ждут, — говорит Мария. — Заведено уголовное дело.

Семья Дмитрия сейчас у его родителей в Снове. В понедельник военнослужащего похоронят в агрогородке.

Помочь жене Дмитрия и двум маленьким сыновьям можно переводом на карту Беларусбанка: 6711 7700 1395 7746, срок действия 12/20.
Читать полностью:  https://news.tut.by/society/668320.html

TUT.BY

 
Теги: Новости
 
 
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В понедельник, 13 января, в агрогородке Снов простятся с Дмитрием Грицкевичем — младшим сержантом Стародорожского гарнизона, который умер после тяжелой травмы....
 
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