«Боже, после праздников я жирная, как тюлень». Как праздники превращаются в марафон ненависти к себе

Источник материала: Tut.by

Праздничный марафон заканчивается, а это значит, что наконец исчезнет реклама, призывающая похудеть к Новому году, но ей на смену придет призыв похудеть после него. В конце концов, теперь нам надо начинать готовиться к купальному сезону. О том, как праздники дают зеленый свет ненависти к собственному телу, рассуждает наш колумнист Наста Захаревич.





Наблюдать, как расцветает массовый невроз относительно объемов тела, очень грустно. И мне бы очень хотелось заявить, что я выше этого всего, но куда уж там. Все мы родом из детства, а мне в детстве постоянно говорили, что надо худеть. И я, конечно, верила! Помню, как в школе считала себя толстой и некрасивой и как стеснялась своего тела, но недавно я пересматривала старые фотографии и ужасалась этим воспоминаниям, потому что… Ну как же прицельно мне гадили в мозг все эти годы!

Впрочем, гадить продолжают и сейчас, но теперь я могу хоть как-то этому противостоять, а не просто верить, что «это тебе нельзя, тут слишком много калорий», «ты такое не ешь, тебе же надо следить за фигурой» и «сколько можно есть, ты скоро в дверь не пройдешь». Теперь я знаю, что моя ценность не имеет связи с тем, сколько килограммов я вешу и какой размер одежды ношу, но я по-прежнему вижу, как рекламщики пытаются меня убедить в том, что любить себя категорически нельзя — иногда собой можно быть довольной, но только если предварительно провела несколько часов в спортивном зале или на протяжении месяца питалась строго по правилам, единственная цель которых — сделать меня меньше.

В праздники от этой массовой истерии на тему худобы становится особенно грустно: женщины часами стоят у плиты, чтобы приготовить уйму вкусных блюд, которые они в результате будут есть, приговаривая, что это все ужас и кошмар, и что в одежду никакую скоро не влезут. Некоторые же совсем не притронутся к тому, что подали для остальных гостей: помимо основного меню они приготовили низкокалорийный салат и парочку паровых котлет — и будут есть только их.





В абсолютном большинстве случаев все эти ограничения не имеют ничего общего с заботой о здоровье. Это самый обыкновенный невроз, который ежедневно подпитывается рекламами диет и спортзалов, а также твердой общественной установкой, что чем женщина меньше, тем женщина лучше.

Мы настолько привыкли к тому, что себя надо постоянно ругать за несовершенство, что умеем вписать пожелание худобы в высказывание любого формата. Мы шутим над собой, знаем 100 способов намекнуть кому угодно и в любой ситуации, что надо бы худеть, и даже привыкли к тому, что на любые жалобы врач может ответить «ну вам бы похудеть для начала». Мы остаемся без своевременной медицинской помощи, но находим оправдание непрофессионализму отдельных медиков: мы же сами виноваты, что ввели специалиста в заблуждение. Вот весили бы меньше, и врач сразу же понял бы, что симптомы указывают на гормональный дисбаланс!

Но вернемся к праздничному столу. Просто наслаждаться едой женщине нельзя — это наслаждение обязательно надо оправдать и прикрыть самоиронией или откровенной ненавистью к себе. Без угрызений совести можно есть только огурец и мандарин, все остальное — повод для самобичевания.

«Ахаха, я все ем и ем, как подо мной еще не проломился стул», «Боже, сколько я наела за праздники, жирная, как тюлень», «Если не начну худеть в ближайшее время, умру от ожирения» — за такими шутками стоит вовсе не желание посмеяться.





Это в принципе не очень смешно, потому что у женщины, как правило, есть только одна причина так шутить: она играет на опережение и не позволяет окружающим сделать серьезное замечание. Может, они и не стали бы, но никогда не знаешь, чего ждать, если только это не близкие подруги и друзья, выбранные самостоятельно. В семейном кругу расслабиться — это та еще роскошь, доступная ой как далеко не всем. Так что подход «лучше я шуткой погноблю себя сама, чем дождусь нападения от мамы или брата» вполне объясним.

И да, я специально подчеркиваю, что все это касается именно женщин. Требования к мужской внешности гораздо более мягкие: помылся, побрился — и на том спасибо. Это видно и по вездесущей рекламе средств для похудения, направленной исключительно на женщин, и по тому, что мужчинам накладывают, как правило, больше еды, чем женщинам, и это происходит независимо от роста и реальных физических нагрузок. Просто мужчине «нужны силы», а женщине «стоит держать себя в руках».

Представить, что мужчину, который носит размер XL, незнакомые люди станут попрекать в излишней лени или будут комментировать его обеденное меню, практически невозможно. Я же однажды прослушала лекцию от соседа о том, что надо больше двигаться и меньше сидеть на диване, когда просто встретила его около подъезда.

Многие из моих приятельниц хоть раз сталкивались с тем, что незнакомцы комментировали их еду или манеру одеваться именно в контексте «женщина должна занимать меньше места в пространстве».





Если вы мужчина и сейчас думаете, что я все преувеличиваю и вообще выдумываю, ведь вы себе никогда ничего подобного не позволяли, а знакомые женщины на такое ни разу не жаловались, то у меня для вас плохие новости: ваши знакомые женщины не считают вас особо близким человеком и в целом не очень доверяют. Вам рассказывают то, что рассказывать безопасно, а делиться историями о том, как нас унижают, — это всегда риск. Вы ведь можете ответить «а что такого-то!», обвинить нас в отсутствии чувства юмора или сказать, что на правду нельзя обижаться.

Если вы женщина и сейчас думаете, что я все преувеличиваю и вообще выдумываю, ведь вы в свой адрес никогда ничего подобного не слышали, а знакомые женщины на такое ни разу не жаловались, то у меня и для вас плохие новости: вам знакомые тоже не очень доверяют. И есть большая вероятность, что выпады в свой адрес вы по какой-то причине забыли или не посчитали оскорблением. Я постоянно такое наблюдаю и относительно себя, и относительно окружающих — мы часто склонны обесценивать свои переживания и преуменьшать собственные проблемы.

Признать, что тебя оскорбили или унизили, — та еще задача со звездочкой. Гораздо проще превратить все в шутку, ведь это классика жанра: не можешь бороться — возглавь. Вот мы и возглавляем. Унижаем себя за праздничным столом, стыдимся каждого «лишнего» съеденного куска мяса, смеемся над собственными объемами и усиленно худеем после Нового года. Когда унижаешь себя сама, это хотя бы можно контролировать. Хоть какая-то радость от этих праздников.

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