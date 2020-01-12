В Минском облисполкоме – новый начальник управления организационно-кадровой работы

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Юлия Аскерко назначена на должность начальника главного управления организационно-кадровой работы Минского облисполкома.

Нового руководителя коллективу представил председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Он отметил, что вопросам кадровой политики должно уделяться особое внимание. В этом направлении необходимо выстроить четкую систему работы.

Юлия Вячеславовна Аскерко в 2005-2013 годах работала в управлении организационно-кадровой работы Минского облисполкома. На протяжении трех с половиной лет она являлась первым заместителем начальника управления. После этого трудовой путь продолжила в Секретариате Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. С 2017 по 2020 г. работала в должности заместителя начальника управления региональной политики и местного самоуправления Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.