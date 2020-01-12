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Президент Абхазии ушел в отставку по требованию оппозиции

13.01.2020 09:14 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Абхазии ушел в отставку по требованию оппозиции

фото: tass.ru

На посту он продержался всего четыре месяца.

Кризис в Абхазии, обострившийся в конце недели, закончился триумфом оппозиции. Итоги президентских выборов были признаны недействительными Верховным судом.

Выборы президента в Абхазии прошли 8 сентября. Теперь абхазский центризбирком назначил дату нового голосования. Выборы состоятся 22 марта, пишет Коммерсантъ. Рауль Хаджимба сложил с себя президентские полномочия.

Этому событию предшествовали масштабные протесты сторонников Аслана Бжании — лидера оппозиции, который по состоянию здоровья не смог принять участия в сентябрьских выборах. Вместо него в сентябрьских выборах участвовал его соратник — Алхас Квициния. Он проиграл Хаджимбе всего тысячу голосов. Оппозиция подвергла этот результат сомнению.

Заявление Хаджимбы об отставке парламент Абхазии рассмотрит в понедельник. Ожидается, что тогда же определится, кто будет исполнять обязанности президента до новых выборов.

 
 
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На посту он продержался всего четыре месяца.
 
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