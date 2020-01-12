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Президент Абхазии ушел в отставку по требованию оппозиции
13.01.2020 09:14 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
На посту он продержался всего четыре месяца.
Кризис в Абхазии, обострившийся в конце недели, закончился триумфом оппозиции. Итоги президентских выборов были признаны недействительными Верховным судом.
Выборы президента в Абхазии прошли 8 сентября. Теперь абхазский центризбирком назначил дату нового голосования. Выборы состоятся 22 марта, пишет
Этому событию предшествовали масштабные протесты сторонников Аслана Бжании — лидера оппозиции, который по состоянию здоровья не смог принять участия в сентябрьских выборах. Вместо него в сентябрьских выборах участвовал его соратник — Алхас Квициния. Он проиграл Хаджимбе всего тысячу голосов. Оппозиция подвергла этот результат сомнению.
Заявление Хаджимбы об отставке парламент Абхазии рассмотрит в понедельник. Ожидается, что тогда же определится, кто будет исполнять обязанности президента до новых выборов.
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На посту он продержался всего четыре месяца.
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