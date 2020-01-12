Белорусские ученые создали конкурентоспособную формулу лекарства от рака

На данный момент известно лишь о 50 различных оригинальных формах лекарства от онкологических заболеваний. Исследователи по всему миру работают десятилетиями, чтобы добиться успеха.





Белорусские химики Александр Фарина и Елена Калиниченко за 5 лет кропотливого труда смогли создать конкурентоспособную формулу лекарства. Теперь им предстоит следующий этап – испытания.









фото носит иллюстрационный характер





Кроме того, специалисты Института биофизики академии наук работают над разработкой экспресс-теста по выявлению рака крови на начальной стадии, когда заболевание еще никак себя не проявляет и может быть успешно излечено. Такой тест позволит определить онкологию даже в домашних условиях.



