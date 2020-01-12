Депутат рассказал, какие шаги остались на пути к «шенгену» «по 35»





















Ведущий отметил, что после подписания соглашения дело за депутатами, которые должны его ратифицировать.





— Насколько я понимаю, за нами дело не станет, — ответил Савиных. — Мы уже декларировали свою готовность ратифицировать это соглашение в приоритетном порядке на весенней сессии, которая начнется 2 апреля. Я думаю, в первый-второй день. Не хотелось бы предвосхищать, но это будет сделано.





Дальше проходят процедуры через Совет Республики, президент утверждает данное соглашение и мы обмениваемся нотами. Я думаю, что мы успеем сделать это до конца апреля. Тогда — в тексте соглашения есть совершенно четкое указание на время вступления в силу — первое число второго месяца. Значит, 1 июня. К этому мы и будем стремиться, это вполне разумная и достижимая цель.





Напомним, с 1 февраля шенгенская виза для белорусов будет стоить 80 евро, это результат вступления в силу нового Визового кодекса. А уже с 1 июня (если прогноз окажется верным) виза подешевеет до 35 евро. Это результат переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии, которые Минск и Брюссель вели более пяти лет.



