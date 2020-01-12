ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главу корпорации Boeing уволили без выходного пособия

13.01.2020 09:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Деннис Мюленбург, уволенный с должности руководителя американской корпорации Boeing, не получил выходного пособия, но при этом компания выплатит ему более 60 млн долларов по трудовому соглашению. Об этом сообщает Airways.

"После недавнего увольнения бывший генеральный директор американского гиганта аэрокосмического производства компании Boeing Деннис Мюленбург получит 62 миллиона долларов компенсации. Однако, согласно докладу, обнародованному Boeing, он не получил ни одной выплаты по освобождению от должности из-за кризиса компании", - говорится в сообщении.

Новый глава Boeing Дэвид Кэлхун начнет исполнять свои обязанности 13 января, ранее он занимал должность председателя совета директоров компании.

Кроме компенсации в размере 62 миллионов долларов, у Мюленбурга есть акции компании Boeing, которые он получил еще в 2013 году. Стоимость ценных бумаг составляет 18,5 миллионов долларов.


29 октября прошлого года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air разбился под Джакартой, погибли 189 человек, находившихся на борту. Причиной катастрофы самолета, упавшего в Яванское море вскоре после вылета из Джакарты, стал сбой системы управления полетом.

10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами катастрофы стали все пассажиры и члены экипажа (157 человек). После этого полеты самолетов модели Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру.

Позже компания Boeing сообщила об устранении неисправности программного обеспечения тренажеров-симуляторов полета, на которых проходят обучение пилоты. ПО воспроизводило некоторые условия полета не так, как это происходит в реальности, что, как считают эксперты, и привело к катастрофе самолета Boeing 737 Max в Эфиопии.

Компания Boeing также заявила, что обнаружила дефекты деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX. В частности, Boeing сообщил, что предкрылки некоторых 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены неправильно и не отвечать всем действующим стандартам прочности и надежности. В США говорится о 32 самолетах модели NG и 33 моделях MAX, во всем мире - 133 NG и 179 MAX.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деннис Мюленбург, уволенный с должности руководителя американской корпорации Boeing, не получил выходного пособия, но при этом компания выплатит ему более 60 млн...
 
Новости дня
Новости разные
 
19-летняя принцесса Сальма стала первой женщиной-пилотом в Иордании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика