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Зидан жжет! «Реал» выиграл 9 из 9 финалов под его руководством

13.01.2020 09:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью в упорной борьбе «Реал» победил «Атлетико» в финале Суперкубка Испании.

В матче, который прошел в городе Джидда (Саудовская Аравия), в основное и дополнительное время голов забито не было. На 116-й минуте встречи за фол последней надежды на Альваро Морате с поля был удален полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Реала» (4:1). Решающий гол с «точки» забил Серхио Рамос.

«Реал» в 11-й раз в своей истории выиграл Суперкубок Испании. Ранее мадридцы побеждали в 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017 годах.


Фото: Reuters

Отметим, что это 9-й финал в карьере Зинедина Зидана в качестве главного тренера «Реала», и он выиграл их все! Всего у него 10 трофеев (и это второе место в истории тренеров клуба).

Ранее «Реал» Зидана побеждал в финалах Лиги чемпионов-2015/16, Суперкубка Европы-2016, клубного чемпионата мира-2016, ЛЧ-2016/17, Суперкубка Испании-2017, Суперкубка Европы-2017, клубного ЧМ-2017 и ЛЧ-2017/18.

 
 
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