Тарифы на услуги ЖКХ станут более справедливыми

Источник материала: Вороновская газета





Суммы в квитанциях на оплату коммунальных услуг могут быть уменьшены, если поставщик услуг сделал это некачественно. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

В ведомстве пояснили – грязная вода, отсутствие электроэнергии, перебои с теплом – вот основные причины, по которым «жировки» для населения могут «похудеть». А тем исполнителям, которые оказали услуги некачественно, грозят штрафные санкции. Такой подход будет более справедливым

Для тех, у кого с услугами всё в порядке, квартплата вырастет, но не более, чем на 5 долларов – об этом сообщили уже в министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Также в этом году в коммунальной сфере продолжат модернизовать службу 115.Бел. В 2019-ом на портал поступило около трех миллионов обращений. Чаще всего люди сетовали на проблемы в электро- и водоснабжении, отоплении. Все заявки были приняты, а исполнено – 95%.

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