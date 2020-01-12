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Тарифы на услуги ЖКХ станут более справедливыми
13.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Суммы в квитанциях на оплату коммунальных услуг могут быть уменьшены, если поставщик услуг сделал это некачественно. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.
В ведомстве пояснили – грязная вода, отсутствие электроэнергии, перебои с теплом – вот основные причины, по которым «жировки» для населения могут «похудеть». А тем исполнителям, которые оказали услуги некачественно, грозят штрафные санкции. Такой подход будет более справедливым
Для тех, у кого с услугами всё в порядке, квартплата вырастет, но не более, чем на 5 долларов – об этом сообщили уже в министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Также в этом году в коммунальной сфере продолжат
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Суммы в квитанциях на оплату коммунальных услуг могут быть уменьшены, если поставщик услуг сделал это некачественно. Об этом сообщили в министерстве...
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