﻿ Тарифы на услуги ЖКХ станут более справедливыми. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тарифы на услуги ЖКХ станут более справедливыми

13.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Тарифы на услуги ЖКХ станут более справедливыми

Суммы в квитанциях на оплату коммунальных услуг могут быть уменьшены, если поставщик услуг сделал это некачественно. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

В ведомстве пояснили – грязная вода, отсутствие электроэнергии, перебои с теплом – вот основные причины, по которым «жировки» для населения могут «похудеть». А тем исполнителям, которые оказали услуги некачественно, грозят штрафные санкции. Такой подход будет более справедливым

Для тех, у кого с услугами всё в порядке, квартплата вырастет, но не более, чем на 5 долларов – об этом сообщили уже в министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Также в этом году в коммунальной сфере продолжат модернизовать службу 115.Бел. В 2019-ом на портал поступило около трех миллионов обращений. Чаще всего люди сетовали на проблемы в электро- и водоснабжении, отоплении. Все заявки были приняты, а исполнено – 95%. 

ont.by
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суммы в квитанциях на оплату коммунальных услуг могут быть уменьшены, если поставщик услуг сделал это некачественно. Об этом сообщили в министерстве...
 
Новости дня
Новости разные
 
Oops! В Минске выставили на торги корпус работающего завода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика