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В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы

13.01.2020 10:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. МИД страны надеется, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы

Тем временем, продолжается расследование авиакатастрофы. Накануне стало известно, что расшифровка чёрных ящиков сбитого над Тегераном Boeing пройдет в Украине. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

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В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы

Напомним, украинский пассажирский самолет разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек.

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Новости мира. МИД страны надеется, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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