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В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы
Источник материала: СТВ
Новости мира. МИД страны надеется, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем, продолжается расследование авиакатастрофы. Накануне стало известно, что расшифровка чёрных ящиков сбитого над Тегераном Boeing пройдет в Украине. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.
Напомним, украинский пассажирский самолет разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек.
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Новости мира. МИД страны надеется, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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