19 учащихся представят Вороновщину на областной олимпиаде по предметам

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня стартует третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам 2019-2020 учебного года. В областном этапе примут участие учащихся 8-11 классов учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. Ребята продемонстрируют свои знания по 18 учебным предметам. В зависимости от дисциплины участники будут состязаться два или три дня, им нужно будет выполнить теоретический и практический этапы.

19 учащихся из Вороновского района ранним утром отправились в дорогу. Уже завтра они включатся в напряженную интеллектуальную работу, чтобы завоевать путевки на заключительный этап состязаний умников и умниц. Все они вошли в основной состав и поборются за право быть лучшими в своей области знаний. Вороновская команда имеет виды на географию, обществоведение, историю, трудовое обучение, русский, белорусский и иностранный языки, информатику и математику. Наибольшую конкуренцию наши ребята составят участникам по белорусскому языку — шестеро представителей нашего района отправились в Скидель, где пройдет областной этап олимпиады. Другие ребята будут состязаться в Гродно.

По результатам третьего этапа будет определен состав команды Гродненской области для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады.

Держим кулаки за земляков!

Галина ШЛЕМПО.

Фото носит иллюстративный характер.