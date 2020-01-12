Ягр - легенда. Он сыграл уже в пяти десятилетиях и продолжает забивать

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр результативно сыграл в матче чешской Экстралиги против «Спарты» (8:4).



Яромир Ягр в 2016 году. Фото: Michael Wifall, wikimedia

Выходит, что 47-летний чех, в 1988 году в 16 лет начавший профессиональную карьеру именно в «Кладно», сыграл уже в пяти десятилетиях. Таким образом, Ягр повторил достижение канадца Горди Хоу, который выступал на профессиональном уровне с 1946 по 1980-й.

Ягр в этой встрече забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Всего в этом сезоне он набрал 19 (10+9) очков в 22 играх. Интересно, что Ягр – одновременно и владелец «Кладно».