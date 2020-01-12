Редакция «МП» подвела итоги конкурса

Источник материала: Маяк Преднепровья

Редакция «МП» – почта . Тандем, проверенный на прочность временем. Настоящий «дуэт», в котором нет второстепенных ролей. Мощная цепь, где первое звено — создатель качественного продукта, а второе – его самый верный распространитель. Цель сотрудничества одна – донести новости до читателя.

Чтобы упрочить союз, редакция районной газеты «Маяк Прыдняпроўя» объявила конкурс на лучшие показатели по подписке на свое издание на 1-е полугодие 2020 года. А его участниками стали отделения почтовой связи, почтальоны и операторы связи Быховского районного узла почтовой связи. Итоги конкурса подведены. Самое время рассказать о победителях.

Отделение почтовой связи Годылево большим количеством сотрудников не похвастается – в штате два сотрудника. Зато какие!

Начальник отделения связи Ольга Романенко успешно справляется с обязанностями руководителя. Ей в помощь — почтальон Людмила Ковалева, у которой забот — не меньше, чем у начальника. Маленький коллектив, нацеленный на большой результат. Именно так можно охарактеризовать работников этого отделения почтовой связи.

В череде повседневных рабочих дел Ольга и Людмила никогда не забывают предложить своим клиентам подписаться на «районку». Говорят, все в газете соизмеримо: и качество, и цена. Свежие новости, оперативно и интересно поданные, — за это, собственно говоря, и ценят сельчане «Маяк Прыдняпроўя». А еще называют районную газету проверенным за годы источником информации.

Угадать в Тамаре Тарасевич (на фото слева) того самого знаменитого героя стихотворения Маршака непросто. Однако пресловутая «толстая сумка на ремне» дожидается почтальона в сторонке. А сама сотрудница отделения почтовой связи Быхов -2 уже торопится приступить к работе.

Обязанностей у Тамары – масса. Но, пожалуй, самые главные – вовремя доставить почтовые отправления и печатные средства массовой информации адресатам.

Участок Тамары Тарасенко – это практически весь центр города, с многоэтажками, частными домами и, конечно, организациями.

— «Маяк Прыдняпроўя» — это первая газета, на которую я предлагаю подписаться быховчанам, — с гордостью говорит работник почты и с улыбкой добавляет: – Потому что своя она!

Пропаганда «районки» неслучайна. Тамара Тарасенко – сама преданный читатель «МП», предлагать любимое издание для нее — только в радость. Среди почтальонов по подписке на местную газету она в лидерах.

Перечень должностных обязанностей у оператора связи отделения почтовой связи Быхов -2 Людмилы Кутаевой (на фото справа) более чем обширный: прием платежей, посылок и письменной корреспонденции, оказание банковских услуг и реализация товаров повседневного спроса. Но во время активной фазы подписной кампании она к каждому клиенту обращается с неизменным предложением подписаться на «Маяк».

Кстати, будучи сама подписчицей «МП» уже много лет, Людмила уверяет: среди ее родных и друзей нет тех, кто не знакомился бы с местными новостями именно на страницах «районки».

— Мне импонирует то, что «МП» ориентирован на разновозрастной круг читателей, — делится оператор связи – На цветных полосах много фотографий – это «визуальная информация», которую так ценят представители молодого поколения. Серьезные материалы, написанные простым, доступным слогом, предпочитают те, кто постарше.

За наивысшие показатели по подписке на районную газету редакция «МП» вручила победителям ценные подарки.

Спасибо сотрудникам почты за старания и плодотворное сотрудничество!

Подписка на «Маяк Прыдняпроўя» продолжается. А это значит, впереди только горячие новости, оперативная информация, острые репортажи и, конечно, акции, конкурсы и подарки! Мы обещаем!

Алеся ЦАРЕВА.