В Беловежской пуще в середине зимы продолжают расти вешенки

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беловежской пуще в январе благодаря теплой погоде продолжают расти вешенки. Такая информация опубликована на официальном сайте национального парка, сообщает БЕЛТА.





Метеостанция в пуще в декабре зафиксировала самую низкую температуру минус 5,1 градуса, максимальная составила плюс 1,1. Теплая погода сохранилась и в январе, что благоприятно для роста вешенок. Эти грибы обладают многими полезными свойствами, являются популярным ингредиентом для приготовления различных блюд.

"Вешенка обыкновенная (рleurotus ostreatus), или устричный гриб - абсолютно съедобный гриб, широко распространенный в лесах умеренной зоны. Чаще всего селится на лиственных деревьях и крайне редко на хвойных. Вешенки относятся к дереворазрушающим грибам-сапрофитам, поэтому искать их нужно не в траве, а на стволах и пнях", - пояснили в научном отделе национального парка.

В Брестской области благодаря необычайно теплой зиме наблюдается цветение некоторых цветов, набухают почки деревьев и кустарников.

12 января на участке жительницы Лунинца распустилась примула, пишет «Медиа-Полесье» .





Фото: «Медиа-Полесье»

Обычно цветение примулы при теплой влажной погоде может начаться в марте, обильное цветение — с апреля по июнь. Иногда повторно этот вид цветет в сентябре.





Аномально теплая погода этой зимой стала причиной редких природных явлений: в Мозыре в конце декабря зацветали садовые растения, в Минской области на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны, в огороде появилась зелень, а на кустах — почки.