Источник материала: Слуцк Город





16 января с 11.00 до 12.00 «прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по жилищным вопросам и благоустройству Михаил Иванович Метельский. Свои вопросы случчане смогут задать по телефону 5-75-85 .

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на «прямую линию» необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы). Анонимные обращения не рассматриваются.

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