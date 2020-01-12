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Слуцкое ЖКХ проведёт "прямую телефонную линию" для случчан

13.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкое ЖКХ проведёт "прямую телефонную линию" для случчан

16 января с 11.00 до 12.00 «прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по жилищным вопросам и благоустройству Михаил Иванович Метельский. Свои вопросы случчане смогут задать по телефону 5-75-85 .

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на «прямую линию» необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы). Анонимные обращения не рассматриваются.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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«Прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по жилищным вопросам и благоустройству Михаил Иванович Метельский.
 
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