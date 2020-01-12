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Уникальный обряд «Цари» проведут в Копыльском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Старый Новый год. В полночь белорусы могут поздравить друг друга с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже более века на наших землях перешли с Юлианского календаря на Григорианский, но в народной памяти остаётся то, что ранее летоисчисление велось именно с этого момента.
Считается, что в домах, куда заходили цари, целый год сохраняются мир, согласие и богатство. В 2009 году обряд вошел в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
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Новости Беларуси. Старый Новый год. В полночь белорусы могут поздравить друг друга с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже более века на...
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