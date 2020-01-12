ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Японский миллиардер объявил кастинг для девушек для полета с ним на Луну

13.01.2020 11:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил кастинг для девушек, которые захотели бы полететь с ним на Луну. Об этом мужчина заявил в своем Twitter-аккаунте и даже создал специальный сайт.

По словам Маэдзавы, он уже давно хочет отправиться в космос, но не один. Разделить путешествие ему больше всего хотелось бы с «особенным человеком». На сайте говорится, что с помощью такого конкурса (его еще называют «сватовство для серьезных отношений один на один») Юсаку надеется отыскаться свою «партнершу на всю жизнь».

Впрочем, к претенденткам выдвигается ряд требований. Например, они должны быть незамужними, и при этом старше 20 лет. При этом девушкам придется проявлять «яркую индивидуальность и всегда быть позитивными, интересоваться полетами в космос и участвовать в подготовке к ним, хотеть в полной мере наслаждаться жизнью и желать мира во всем мире». Кастинг продлится вплоть до 17 января.

Напомним: Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, которого к Луне планирует доставить компания SpaceX Илона Маска. Недавно Юсаку попал в поле зрения из-за еще одного заявления: он пообещал разыграть девять миллионов долларов среди своих подписчиков в Twitter. Таким образом ему хотелось узнать, насколько деньги сделают победителей счастливее. Forbes оценивает состояние японца примерно в два миллиарда долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, которого к Луне планирует доставить компания SpaceX Илона Маска.
 
Новости дня
Новости разные
 
Советы психолога: «Мой дом-моя крепость»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика