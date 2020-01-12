Японский миллиардер объявил кастинг для девушек для полета с ним на Луну

Источник материала: Tut.by

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил кастинг для девушек, которые захотели бы полететь с ним на Луну. Об этом мужчина заявил в своем Twitter-аккаунте и даже создал специальный сайт .

[WANTED!!!]

Why not be the 'first woman' to travel to the moon? #MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

По словам Маэдзавы, он уже давно хочет отправиться в космос, но не один. Разделить путешествие ему больше всего хотелось бы с «особенным человеком». На сайте говорится, что с помощью такого конкурса (его еще называют «сватовство для серьезных отношений один на один») Юсаку надеется отыскаться свою «партнершу на всю жизнь».

Впрочем, к претенденткам выдвигается ряд требований. Например, они должны быть незамужними, и при этом старше 20 лет. При этом девушкам придется проявлять «яркую индивидуальность и всегда быть позитивными, интересоваться полетами в космос и участвовать в подготовке к ним, хотеть в полной мере наслаждаться жизнью и желать мира во всем мире». Кастинг продлится вплоть до 17 января.

Напомним: Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, которого к Луне планирует доставить компания SpaceX Илона Маска. Недавно Юсаку попал в поле зрения из-за еще одного заявления: он пообещал разыграть девять миллионов долларов среди своих подписчиков в Twitter. Таким образом ему хотелось узнать, насколько деньги сделают победителей счастливее. Forbes оценивает состояние японца примерно в два миллиарда долларов.