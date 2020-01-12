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В Дубае затоплены взлётно-посадочные полосы: отменены десятки рейсов

13.01.2020 11:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Несколько десятков рейсов отменены в международном аэропорту Дубая. Причина  наводнение из-за сильнейших дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дубае затоплены взлётно-посадочные полосы: отменены десятки рейсов


В воздушной гавани оказались затоплены несколько взлетно-посадочных полос. Соседний аэропорт Аль-Мактум работает в обычном режиме. Сюда перенаправлены большинство авиарейсов.

В Дубае затоплены взлётно-посадочные полосы: отменены десятки рейсов

Ожидается, что изменения в графике полетов продлятся еще сутки, поскольку дожди не прекращаются. Граждан нашей страны ситуация не затронет. На 13 января рейсов из Дубая в Минск, как и из Минска в Дубай не запланировано. 

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости мира. Несколько десятков рейсов отменены в международном аэропорту Дубая. Причина – наводнение из-за сильнейших дождей, сообщили в программе Новости «24...
 
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