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Тела 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе в Тегеране, вернут на родину
Источник материала: СТВ
Новости мира. На минувшей неделе авикатастрофы в Тегеране унесла жизни 176 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, Boeing был ошибочно сбит иранскими военными, которые приняли лайнер за вражескую ракету.
В авикатастрофе погибли и 57 канадцев. Их память почтили в Торонто. На церемонии собрались около 2 тысяч человек. Они исполнили гимн страны и патриотическую песню Ирана.
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Новости мира. На минувшей неделе авикатастрофы в Тегеране унесла жизни 176 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, Boeing был ошибочно сбит...
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