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Студентка нарисовала мультфильм о своей малой родине

13.01.2020 11:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. История Браслава – за 150 секунд. Студентка Белорусского государственного технологического университета создала мультфильм, в основе которого лежит старинная легенда о происхождении названия её родного города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Студентка нарисовала мультфильм о своей малой родине

Студентка нарисовала мультфильм о своей малой родине

Это курсовая работа Александры Леоновой. На неё ушло несколько месяцев. По сюжету герои мультика не разговаривают. В кадре звучат лишь голос рассказчика и этномузыка.

Студентка нарисовала мультфильм о своей малой родине

Студентка нарисовала мультфильм о своей малой родине

Люди в материале: Александра Леонова
 
 
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Новости Беларуси. История Браслава – за 150 секунд. Студентка Белорусского государственного технологического университета создала мультфильм, в основе которого...
 
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