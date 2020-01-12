Студентка нарисовала мультфильм о своей малой родине

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. История Браслава – за 150 секунд. Студентка Белорусского государственного технологического университета создала мультфильм, в основе которого лежит старинная легенда о происхождении названия её родного города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Это курсовая работа Александры Леоновой. На неё ушло несколько месяцев. По сюжету герои мультика не разговаривают. В кадре звучат лишь голос рассказчика и этномузыка.







