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Витебские таможенники изъяли более 100 кг маковой соломки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 100 килограммов опасного наркотического вещества – маковой соломки – обнаружили витебские таможенники в двух партиях якобы пищевого мака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это приблизительно 900 тысяч доз.
Груз следовал из Латвии в Казахстан. В обоих случаях в документах значилась одна и та же фирма-отправитель. Часть товара – 22 тонны – перемещали через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина».
Другую – 66 тонн – пытались переправить железнодорожным транспортом через Полоцк.
Наталья Ильясова, официальный представитель Витебской таможни:
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Новости Беларуси. Более 100 килограммов опасного наркотического вещества – маковой соломки – обнаружили витебские таможенники в двух партиях якобы пищевого...
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