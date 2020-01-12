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Витебские таможенники изъяли более 100 кг маковой соломки

13.01.2020 10:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 100 килограммов опасного наркотического вещества – маковой соломки – обнаружили витебские таможенники в двух партиях якобы пищевого мака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это приблизительно 900 тысяч доз.

Витебские таможенники изъяли более 100 кг маковой соломки

Груз следовал из Латвии в Казахстан. В обоих случаях в документах значилась одна и та же фирма-отправитель. Часть товара – 22 тонны – перемещали через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина».

Витебские таможенники изъяли более 100 кг маковой соломки

Другую – 66 тонн – пытались переправить железнодорожным транспортом через Полоцк.

Витебские таможенники изъяли более 100 кг маковой соломки

Наталья Ильясова, официальный представитель Витебской таможни:
Согласно заключению эксперта Управления государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области в результате просева в 88 тоннах мака обнаружено более 100 кг опасного наркотического средства – «маковой соломы». Следует отметить, что на территории ЕАЭС существуют единые требования к качеству мака, в нем не должны содержаться никакие примеси.
Товар изъят, сотрудниками Витебской таможни возбуждены уголовные дела в соответствии с ч.2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Витебские таможенники изъяли более 100 кг маковой соломки


Загрязненный соломой мак используется для изготовления раствора опия, употребление которого вызывает наркотическую зависимость. Из 100 граммов такого продукта получают примерно одну дозу наркотического средства.

Люди в материале: Наталья Ильясова
 
 
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Новости Беларуси. Более 100 килограммов опасного наркотического вещества – маковой соломки – обнаружили витебские таможенники в двух партиях якобы пищевого...
 
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