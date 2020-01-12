Белорусскую мебель представят на выставке в Кёльне

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лучшие образцы современной белорусской мебели и материалов для ее производства будут представлены на крупнейшей в Европе специализированной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 января она открывается в немецком Кёльне. 1300 экспонентов со всего мира разместят свои образцы интерьерных решений на площади 280 000 квадратных метров.





Наши производители будут представлены на консолидированном стенде. На нём – мебель, выполненная из различных материалов и по разным технологиям. Не секрет, что белорусские предприятия работают и по эскизам европейских заказчиков. В дни выставки состоятся встречи с потенциальными партнерами, планируется подписание ряда соглашений и контрактов.



