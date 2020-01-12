ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусскую мебель представят на выставке в Кёльне

13.01.2020 09:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лучшие образцы современной белорусской мебели и материалов для ее производства будут представлены на крупнейшей в Европе специализированной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

13 января она открывается в немецком Кёльне. 1300 экспонентов со всего мира разместят свои образцы интерьерных решений на площади 280 000 квадратных метров.  

Белорусскую мебель представят на выставке в Кёльне

Наши производители будут представлены на консолидированном стенде. На нём – мебель, выполненная из различных материалов и по разным технологиям. Не секрет, что белорусские предприятия работают и по эскизам европейских заказчиков. В дни выставки состоятся встречи с потенциальными партнерами, планируется подписание ряда соглашений и контрактов.

Белорусскую мебель представят на выставке в Кёльне

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Лучшие образцы современной белорусской мебели и материалов для ее производства будут представлены на крупнейшей в Европе специализированной...
 
Новости дня
Новости разные
 
За что убили российских журналистов в ЦАР? Назван мотив
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика