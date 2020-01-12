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В Полоцке KIA врезалась в ограждение моста, пострадали три человека

13.01.2020 09:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 января около часа ночи в Полоцке произошла авария. Три пассажира пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

31-летний водитель Kia Sephia врезался в бетонное ограждение моста через реку Западная Двина.

Три человека — 29-летний и двое 31-летних пассажира получили травмы и были госпитализированы в больницу.


Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Три человека - 29-летний и двое 31-летних пассажира получили травмы и были госпитализированы в больницу.
 
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