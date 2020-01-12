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В Полоцке KIA врезалась в ограждение моста, пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
13 января около часа ночи в Полоцке произошла авария. Три пассажира пострадали. Об этом
31-летний водитель Kia Sephia врезался в бетонное ограждение моста через реку Западная Двина.
Три человека — 29-летний и двое 31-летних пассажира получили травмы и были госпитализированы в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
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Три человека - 29-летний и двое 31-летних пассажира получили травмы и были госпитализированы в больницу.
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