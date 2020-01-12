Заграница поможет? Какой иностранный опыт используется в нашей экономике

Источник материала: Аргументы и факты

В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» введен в эксплуатацию новый завод по производству дизельных двигателей ООО «МАЗ-Вейчай». ©

Этот вопрос «АиФ» адресовал в Министерство промышленности. Примеров, когда в развитии нашего промышленного комплекса участвовали иностранцы, оказалось немало.

- Два года назад совместно с китайскими коллегами мы открыли новый завод по производству легковых автомобилей СЗАО «БелДЖИ». Это абсолютно новая отрасль в отечественном машиностроении, - рассказал «АиФ» пресс-секретарь Минпрома Владимир ПОДОЛЯК. – Наши партнёры из Поднебесной поделились опытом создания и сборки автомобилей, наладки самого современного оборудования (в производстве используются сварочные роботы немецкой компании Kyka, окрасочное оборудование).

Другой пример: один из главных экспортеров страны, производитель металлопродукции Белорусский металлургический завод (БМЗ) был построен «под ключ» мировыми лидерами в данной отрасли — фирмами «Фест-Альпине» (Австрия) и «Даниели» (Италия).

- Для советского времени это был уникальный проект. На старте завод получил современные технологии. Наши металлурги этот потенциал за 35 лет только приумножили. Кроме того, они сохранили партнерские отношения с компаниями, возводившими завод.

В итоге введённый в эксплуатацию в 2015 году сортопрокатный цех №2 был реализован при поддержке специалистов «Даниели».

- Речь идет о современном производстве, около 80% продукции которого реализуется на экспорт. Запуск цеха позволил БМЗ укрепиться в таком премиальном сегменте рынка, как автомобилестроение. С момента пуска предприятие получило одобрение на поставки 65 видов металлопродукции у 35 компаний автомобилестроительной отрасли. Среди них Hirschvogel и Mahinndra Forgings, выпускающие комплектующие для ведущих мировых автоконцернов DAIMLER, Volkswagen, Renault и др.

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От баллонов до двигателей

По данным Минпрома, в 2014 году в Орше заработало единственное в стране предприятие по выпуску рукавов высокого давления СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел», созданное БМЗ совместно с итальянской компанией Manuli Rubber Industries s.p.a. А 5 ноября прошлого года в Орше ввели в эксплуатацию первый в стране завод по производству стальных бесшовных баллонов ООО «Цилиндерс-Бел». Учредители предприятия - чешское АО «Цилиндерс Холдинг» и ОАО «БМЗ» — управляющая компания холдинга «БМК».

В ноябре 2019 года в ОАО «БЕЛАЗ» был открыт высокотехнологичный роботизированный комплекс окраски. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы специалисты БЕЛАЗа проводили совместно с представителями поставщика оборудования – итальянской компании IMEL.

В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» введен в эксплуатацию новый завод по производству дизельных двигателей ООО «МАЗ-Вейчай». Совместная компания создана двумя предприятиями - флагманами Республики Беларусь и КНР – Минским автомобильным заводом и корпорацией «Вейчай». Выпускаются двигатели мощностью от 130 до 700 л. с., изготавливаемые из CKD-комплектов, стандартов Евро 5 и Евро 6 для грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов.

В июле 2019 года началось строительство нового завода ОАО «МАЗ» с китайской компанией Shaanxi Fast Gear по производству коробок передач ООО «ФАСТ-МАЗ». На первоначальном этапе предполагается выпускать и продавать

10 000 коробок в год. Завод планируется построить к концу 2020 года. Первая продукция появится уже к 2021 году.