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«Нужно держать хвост пистолетом». Танцевальный флешмоб прошёл в Слуцке в поддержку онкобольной девушки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Слуцке прошел благотворительный мастер-класс по современной хореографии в поддержку онкобольной Анастасии Демидович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 28 лет девушке поставили неутешительный диагноз – саркома. Внести свой финансовый, а главное эмоциональный вклад в жизнь землячки случчане решили в ритме танца.
Участников флешмоба модным танцевальным движениям обучил хореограф проекта Алексей Мазаник. Причем мелодия пришлась по душе танцорам самых разных возрастов.
Алексей Мазаник, хореограф благотворительного мастер-класса «Танцуй добро»:
Валерия Радаева, координатор благотворительного мастер-класса «Танцуй добро»:
Танец добра на несколько часов объединил участников из разных уголков страны. Присоединиться к трогательному мастер-классу решили без малого 50 неравнодушных. Собранные средства направят на лечение Анастасии.
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«Нужно держать хвост пистолетом». Танцевальный флешмоб прошёл в Слуцке в поддержку онкобольной девушки
Новости Беларуси. В Слуцке прошел благотворительный мастер-класс по современной хореографии в поддержку онкобольной Анастасии Демидович, сообщили в программе...
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