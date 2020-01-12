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«Нужно держать хвост пистолетом». Танцевальный флешмоб прошёл в Слуцке в поддержку онкобольной девушки

13.01.2020 11:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Слуцке прошел благотворительный мастер-класс по современной хореографии в поддержку онкобольной Анастасии Демидович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нужно держать хвост пистолетом». Танцевальный флешмоб прошёл в Слуцке в поддержку онкобольной девушки

В 28 лет девушке поставили неутешительный диагноз – саркома. Внести свой финансовый, а главное эмоциональный вклад в жизнь землячки случчане решили в ритме танца.

«Нужно держать хвост пистолетом». Танцевальный флешмоб прошёл в Слуцке в поддержку онкобольной девушки

Участников флешмоба модным танцевальным движениям обучил хореограф проекта Алексей Мазаник. Причем мелодия пришлась по душе танцорам самых разных возрастов.

«Нужно держать хвост пистолетом». Танцевальный флешмоб прошёл в Слуцке в поддержку онкобольной девушки

Алексей Мазаник, хореограф благотворительного мастер-класса «Танцуй добро»:
Нельзя ставить крест на себе и на своей жизни никогда. Нужно держать хвост пистолетом и стараться думать позитивно, потому что, если ты сдашься, от этого лучше никому не станет. Если ты можешь помочь, то надо помогать. Тем более это не так сложно.

«Нужно держать хвост пистолетом». Танцевальный флешмоб прошёл в Слуцке в поддержку онкобольной девушки

Валерия Радаева, координатор благотворительного мастер-класса «Танцуй добро»:
Мы организуем еще один мастер-класс для ребят помладше, потому что есть спрос, написали люди, детки маленькие. И мы сделаем еще, готовы помогать и делать добрые дела.

«Нужно держать хвост пистолетом». Танцевальный флешмоб прошёл в Слуцке в поддержку онкобольной девушки

«Нужно держать хвост пистолетом». Танцевальный флешмоб прошёл в Слуцке в поддержку онкобольной девушки

Танец добра на несколько часов объединил участников из разных уголков страны. Присоединиться к трогательному мастер-классу решили без малого 50 неравнодушных. Собранные средства направят на лечение Анастасии. 

Люди в материале: Алексей Мазаник, Валерия Радаева, Анастасия Демидович
 
 
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Новости Беларуси. В Слуцке прошел благотворительный мастер-класс по современной хореографии в поддержку онкобольной Анастасии Демидович, сообщили в программе...
 
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