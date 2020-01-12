Белорусам предлагают высказывать предложения по корректировке административного законодательства

Источник материала: Ежедневник



фото: grodnonews.by

Напомним, в конце прошлого года президент высказал недовольство карательным характером применения некоторых статей административного законодательства.

Решение президента от 17 декабря создана комиссия, которая сейчас занимается подготовкой корректировок в законодательство. В состав комиссии вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам и др. ведомств.

Комиссия изучит мнения правоохранительных и контролирующих органов, других ведомства, а также граждан, и субъектов хозяйствования.

В связи с этим белорусам предлагают высказать свои пожелания и предложения по теме. Предложения принимаются до 24 января в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси; в письменном виде на почтовый адрес НЦПИ; по электронной почте opros@ncpi.gov.by; с помощью аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter.