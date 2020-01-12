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Самое необычное сватовство: японский миллиардер начал поиски девушки для полета к Луне

13.01.2020 11:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юсаку Маэдзава назвал проект "сватовством для серьезных отношений один на один".



Японский миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что будет искать девушку для отношений и совместного полета к Луне. Об этом он сообщил у себя Twitter.

Миллиардер назвал проект "сватовством для серьезных отношений один на один", он уточнил, что его давней мечтой было путешествие в космос.

По информации Theverge.com, заявки на участие должны быть поданы до 17 января 2020 года.

"Окончательное решение о партнере" будет принято к концу марта, говорится в сообщении.

В конкурсе могут принять участие одинокие девушки старше 20 лет, которые хотят в полной мере наслаждаться жизнью и хотят мира во всем мире. Они также должны быть заинтересованы в полетах в космос.

Маэдзава может стать первым космическим туристом, которого к Луне доставит компания Илона Маска SpaceX. Весь полет займет около недели.

Маэдзава - основатель интернет-магазина Zozotown, который занимается пошивом одежды на заказ. По состоянию на июнь 2019 года его состояние оценивалось в $1,8 млрд, Forbes назвал его 17-м в списке богатейших людей Японии. В ноябре 2019 года Маэдзава заработал $900 млн от продажи своего бизнеса Zozo Inc крупнейшему японскому конгломерату SoftBank.
 
 
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Юсаку Маэдзава назвал проект "сватовством для серьезных отношений один на один".
 
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