Самое необычное сватовство: японский миллиардер начал поиски девушки для полета к Луне









Японский миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что будет искать девушку для отношений и совместного полета к Луне. Об этом он сообщил у себя Twitter.





Миллиардер назвал проект "сватовством для серьезных отношений один на один", он уточнил, что его давней мечтой было путешествие в космос.





По информации Theverge.com, заявки на участие должны быть поданы до 17 января 2020 года.





"Окончательное решение о партнере" будет принято к концу марта, говорится в сообщении.





В конкурсе могут принять участие одинокие девушки старше 20 лет, которые хотят в полной мере наслаждаться жизнью и хотят мира во всем мире. Они также должны быть заинтересованы в полетах в космос.





Маэдзава может стать первым космическим туристом, которого к Луне доставит компания Илона Маска SpaceX. Весь полет займет около недели.





Маэдзава - основатель интернет-магазина Zozotown, который занимается пошивом одежды на заказ. По состоянию на июнь 2019 года его состояние оценивалось в $1,8 млрд, Forbes назвал его 17-м в списке богатейших людей Японии. В ноябре 2019 года Маэдзава заработал $900 млн от продажи своего бизнеса Zozo Inc крупнейшему японскому конгломерату SoftBank.



