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Светлана Козлова трудится в банковской системе 24 года

13.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

 

Заслуженный работник, Профессионал с большой буквы, уважаемый коллегами – только так отзывается директор Центра банковских услуг №706 филиала №700 — Могилевское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» Александр Прокопенко об управляющей операционной службой Светлане Козловой. Ведь именно на ней держится вся работа по обслуживанию физических лиц Центра банковских услуг.

Светлана Козлова трудится в банковской системе 24 года

Сама же Светлана Михайловна скромно улыбается, услышав о себе такие слова. Говорит, что просто старается ответственно выполнять порученные ей обязанности.

В банковской системе Светлана Козлова трудится 24 года. А начинала кассиром-контролером в сберкассе.

– Сразу после школы пришла в сберкассу ученицей, – вспоминает управляющая. – В мои обязанности входили зачисление и выдача заработной платы, прием коммунальных платежей. Лотерейные билеты тогда продавали пачками, а банковские операции были мизерные.

Спрашиваю, почему выбрала именно эту профессию, ведь наверняка у юной девушкой было множество вариантов? Немного подумав, Светлана Михайловна отвечает: «Еще с детства, когда приходила в сберкассу вместе с родителями, запомнила стоявшую там машину ОСКОН – это своеобразный прототип сегодняшних компьютеров. Она мне напоминала ткацкий станок, было интересно наблюдать, как дробили на этой махине сберкнижки. Возможно, те яркие воспоминания маленькой девочки и сыграли свою роль».

Ученица быстро освоилась. И через некоторое время уже легко справлялась с поставленными задачами.

– Безмерно благодарна Дине Михайловне Китаевой, которая стала для меня наставницей, направляла и поддерживала, – говорит Светлана Козлова. – Считаю, что только благодаря ее наставлениям мне удалось добиться успехов в банковском деле.

За 24 года поработала в бухгалтерии, инспектором, на кредитах, главным специалистом валютных операций, одним словом, прошла все ступени, которые только можно было. Не удивительно, что ей вверили заведовать операционной службой.

– Работа с деньгами не допускает ошибок, – говорит Светлана Козлова, – необходимы внимательность, сосредоточенность. И замечу, что каждый в нашем коллективе обладает этими качествами. А потому и результат у нас есть – наш Центр банковских услуг один из лучших в Могилевской области.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 

 
 
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  Заслуженный работник, Профессионал с большой буквы, уважаемый коллегами – только так отзывается директор Центра банковских услуг №706 филиала №700
 
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