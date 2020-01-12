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Экологический налог на транзит нефти через Беларусь не коснется России

13.01.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Указ о налоге был подписан главой государства в январе текущего года, нововведение должно формировать специальный фонд для ликвидации последствий при вероятной аварии на магистральном нефтепроводе.

Экологический налог на транзит нефти через Беларусь не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Беларуси не имеет отношения к России, его будет платить предприятие "Гомельтранснефть Дружба", об этом заявил источник в нефтяной отрасли республики, знакомый с разработкой проекта указа.

Ранее, в пятницу, стало известно о подписании президентом Беларуси Александром Лукашенко указа, согласно которому республика вводит экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории.

Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 50%. Налог в таком размере вводится, чтобы сформировать источник денежных средств "для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси", подчеркнули в пресс-службе главы белорусского государства.

Указ еще не опубликован, но, по словам источника, документ готовили в течение года.

"Насколько я знаю, предполагалось ввести фиксированный (экологический – Sputnik) налог в размере 35 (белорусских) копеек за 100 тонно-километров (прокачки – Sputnik)… Последний вариант указа пока официально не опубликован, известно только о его подписании… Но предполагается, что этот экологический налог будет платить "Гомельтранснефть Дружба" как оператор белорусского участка нефтепровода "Дружба", "Транснефть" ничего не будет платить. Российской стороны это вообще не касается никаким образом", – заявил источник агентству РИА Новости.

 
 
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  Указ о налоге был подписан главой государства в январе текущего года, нововведение должно формировать специальный фонд для ликвидации последствий при...
 
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