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В ОАО «Следюки» подвели итоги работы за 2019 год

13.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Стабилизация и рост. Именно этих направлений в работе намерены придерживаться труженики ОАО «Следюки». В хозяйстве подвели итоги работы за 2019 год и поставили задачи по производству валовой продукции на год текущий. В защите мероприятий приняли участие специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома.

В ОАО «Следюки» подвели итоги работы за 2019 год

В минувшем году хозяйству не удалось достичь высоких результатов по многим позициям. Так, по отношению к предыдущему году в ОАО «Следюки» производство молока сложилась на уровне 83%, продукция выращивания КРС — 92%. В то же время зерна получили больше, в необходимом количестве заготовили корма. В стоимостном выражении валовая продукция составила почти 113% к уровню 2018 года.

Труженики села ставят перед собой серьезные задачи по перспективному развитию хозяйства. В текущем году необходимо достигнуть тех прогнозных показателей, которые обеспечат приток денежных средств, а их, в свою очередь, ОАО «Следюки» сможет направить на развитие производства, а также на погашение срочных обязательств и задолженностей перед поставщиками и подрядчиками. Такой ответственный подход к делу позволит избежать трудностей в текущей деятельности сельхозпредприятия, считает антикризисный управляющий Владимир Новак.

В хозяйстве понимают, что в основном производство и реализация молока и мяса могут увеличить поступление выручки. Поэтому взятая планка высока, но вполне реальна. В ОАО «Следюки» необходимо произвести валовой продукции на сумму 5050,6 тысячи рублей, что в сопоставимых ценах составляет 155% к уровню прошлого года. За счет увеличения приплода планируют увеличить поголовье КРС. При этом в полтора раза должны увеличиться производство молока и его реализация, возрастет до 90% товарность.

И в производстве продукции выращивания КРС нужно приложить максимальные усилия, чтобы практически в два раза «прирасти». При этом среднесуточный привес КРС должен быть не менее 650 граммов.

Для решения поставленных задач в хозяйстве разработана система программных мероприятий на 2020 год. Главной задачей в отрасли животноводства является стабилизация и рост производства животноводческой продукции за счет совершенствования кормовой базы, сбалансированности кормления.

Основную часть молока, а это почти 1300 тонн, планируется получить в летне­пастбищный период. Поэтому весьма важно правильно организовать выпас коров и их кормление. Лучшего результата можно достичь, если осуществлять пастьбу скота на культурно­злаковых пастбищах с использованием электропастухов, применяя фронтальный метод порционной системы использования пастбищ. Также необходимо своевременно подкашивать пастбища, обеспечивая дойное стадо зеленой массой, а новотельным коровам давать концентрированные корма. Безусловно, на увеличении производства молока скажется круглосуточная пастьба скота, трехразовое доение коров.

Предстоит большая работа по повышению качества молока. А этого можно добиться, в первую очередь, путем улучшения условий содержания скота, санитарной обработки коров, а также за счет проведения целенаправленной работы по профилактике и лечению маститных животных.

Придется «подтянуться» до высокой планки и в растениеводстве, увеличив производство зерна в полтора раза, рассчитывают получить урожайность 25 центнеров с гектара. В нынешнем году площади под сурепицу и рапс увеличили в два раза.

Главными задачами в отрасли растениеводства являются: повышение плодородия почв и урожайности зерновых и кормовых культур, повышение качества высеваемых семян, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных земель. Все это даст возможность увеличить по итогам года среднемесячную заработную плату.

В финансово­хозяйственной деятельности важна конечная составляющая — рост объемов производства, сокращение затрат, получение выручки от реализации продукции.

Тем не менее, несмотря на весьма радужные планы ОАО «Следюки», у специалистов управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома вызывает опасение проведение предстоящей посевной кампании, к которой сельским труженикам следует подготовиться надлежащим образом. Так, органических удобрений под яровой сев достаточно, но имеются проблемы с их ввозкой, в особенности на большие расстояния. Что касается минеральных удобрений, то практически все имеющиеся запасы в хозяйстве вывезены на поля.

Из 4 имеющихся энергонасыщенных тракторов в настоящее время исправны две единицы. А этого явно недостаточно для проведения весенней посевной в оптимально сжатые сроки. Поэтому ведется ремонт остальной техники. Но дорогостоящий ремонт одного из тракторов сегодня не по карману хозяйству. Нужны источники денежных средств. В этом плане необходимо усилить работу по взысканию дебиторской задолженности. Другой энергонасыщенный трактор уже второй сезон не используется и простаивает. Главная причина — нет механизатора. В целом на сегодняшний день в ОАО «Следюки» имеются 10 вакансий. Хозяйству нужны механизаторы, операторы машинного доения, зоотехник, главный ветврач, заведующий машинным двором, юрисконсульт. Поэтому работа по поиску кадров также должна вестись постоянно.

Необходим ремонт сеялки и посевного агрегата. Причем поставить на линейку готовности всю посевную технику нужно как можно быстрее, ведь времени до начала весенне­полевых работ остается все меньше и меньше.

Как отметил заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Сивчиков, необходимо, чтобы в поле работала вся имеющаяся техника. Лишь соблюдая сроки сева и качества работ, можно добиться наибольшей урожайности зерновых культур.

В ходе защиты мероприятий также было обращено внимание на качество заготовки кормов, в этом плане сельские труженики явно недорабатывают.

Планы намечены, задачи поставлены, теперь трудовому коллективу ОАО «Следюки» их нужно качественно реализовать.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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Стабилизация и рост. Именно этих направлений в работе намерены придерживаться труженики ОАО «Следюки». В хозяйстве подвели итоги работы за 2019
 
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