Город мастеров. День сказок

Источник материала: Новости Дзержинска

В «Городе мастеров» 8 января проходил «День сказок».

Дети совершили увлекательное путешествие в сказочный мир. Поучаствовали в мастер-классах «В гостях у сказки» и познавательной игре «Путешествие в мир зимних сказок». Дети угадывали сказки по её началу, отвечали на вопросы о разных персонажах, определяли из какой сказки герой.

Конечно же в рамках оздоровления и по хорошей традиции ребята посетили бассейн «Блакітны».

День Сказки прошёл весело, на одном дыхании. Встреча со сказкой принесла много радости, хороших впечатлений и желание еще раз вернуться в сказочную страну.















