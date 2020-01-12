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Город мастеров. День сказок

13.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В «Городе мастеров» 8 января проходил «День сказок».

Дети совершили увлекательное путешествие в сказочный мир. Поучаствовали в мастер-классах «В гостях у сказки» и познавательной игре «Путешествие в мир зимних сказок». Дети угадывали сказки по её началу, отвечали на вопросы о разных персонажах, определяли из какой сказки герой.

Конечно же в рамках оздоровления и по хорошей традиции ребята посетили бассейн «Блакітны».

День Сказки прошёл весело, на одном дыхании. Встреча со сказкой принесла много радости, хороших впечатлений и желание еще раз вернуться в сказочную страну.





 
 
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В «Городе мастеров» 8 января проходил «День сказок».
 
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