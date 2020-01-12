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Более 130 учащихся Гомельской области посостязаются в знаниях на олимпиаде по иностранным языкам

13.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Более 130 учащихся Гомельской области посостязаются в знаниях на олимпиаде по иностранным языкам

Более 130 учащихся Гомельской области посостязаются в знаниях по иностранным языкам 13-17 января в третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, сообщил начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов на совещании в облисполкоме.

По словам Руслана Смирнова, традиционно наибольшее число заявок — от 64 учеников — поступило на участие в олимпиаде по английскому языку. 40 человек готовятся показать свой уровень знаний по немецкому языку. Олимпиадные задания по французскому и испанскому языку будут решать 15 и 10 школьников соответственно. Еще 7 человек посоревнуются за звание лучшего в изучении китайского языка.

«Наибольшее число участников олимпиады, как и в прошлые годы, отмечается по математике (129 человек), по русскому и белорусскому языку и литературе (104 и 102 человека). На места олимпиадного пьедестала по трудовому обучению, химии и географии — по 70 претендентов», — рассказал начальник главного управления образования облисполкома. Высокий конкурс по физике, биологии и информатике, за первенство по которым будут бороться от 61 до 71 человека.

Всего в областном этапе олимпиады по 18 учебным предметам будут участвовать 1040 учащихся — победителей второго этапа из всех районов области и Гомеля. По предварительным прогнозам, дипломы победителей получат 45% ребят.

Руслан Смирнов акцентировал внимание на том, что в этом учебном году Министерство образования внесло изменения в инструкцию о проведении олимпиады. Коррективы исключат возможность утечки информации о содержании олимпиадных заданий, лоббирования членами жюри своих интересов в отношении учащихся, которых готовили к олимпиадам. «Формированием заданий занимается Республиканский институт контроля знаний по аналогии с разработкой заданий для централизованного тестирования. Фельдъегерская служба доставит их сегодня к местам проведения туров олимпиады, а 17 января все проверенные работы отправят в институт контроля знаний в Минск», — подчеркнул он. На всех этапах олимпиады учителя, занимающиеся с детьми по учебным предметам, не привлекаются в составе жюри к оцениванию работ и определению победителей.

«Главное — создать равные возможности для проявления способностей всех участников олимпиады, объективного отбора сильнейших ребят на заключительный этап республиканской олимпиады в апреле», — отметил Руслан Смирнов.

Старту областного этапа олимпиады предшествовала всесторонняя подготовка, на которую ориентировал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Из бюджета области выделены необходимые средства. Для проведения туров состязания, а также проживания и питания умников и умниц задействованы 10 учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, семь школ и гимназий. Практические туры по химии, биологии, информатике пройдут на базе Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины.

Должное внимание уделено безопасности и сохранности здоровья детей. «Всех учащихся доставляют на транспорте отделов образования. Сотрудники ОВД и медицинские работники будут дежурить на местах проведения олимпиады», — рассказал Руслан Смирнов.

Церемонии открытия третьего этапа олимпиады состоятся в учреждениях образования Гомеля и Жлобина сегодня в 14.30. Председатель облисполкома Геннадий Соловей пожелал участникам олимпиады и педагогам удачи, подчеркнув, что школьники региона традиционно показывают высокий уровень знаний, а результаты состязания являются и показателями работы преподавательского состава.

БЕЛТА

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Более 130 учащихся Гомельской области посостязаются в знаниях по иностранным языкам 13-17 января в третьем этапе республиканской олимпиады по учебным...
 
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