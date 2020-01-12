Тяжеловесы поедут по-новому

Источник материала: Горецкий вестник

Движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (ТКТС) по автомобильным дорогам Беларуси с 1 января регулируются новым законодательным актом — Указом № 239 от 19.06.2019 г.

В нем определенны ставки платы за проезд, допустимые общие и осевые массы, габариты, порядок осуществления контроля. В частности, установлено, что водитель ТКТС вправе осуществлять проезд по автомобильным дорогам без специального разрешения на бумажном носителе в случае его оформления в электронном виде. Освобождаются от платы за проезд ТКТС по автомобильным дорогам владельцы (пользователи) колесных тракторов, используемых в сельском хозяйстве, а также изменен размер платы за проезд ТКТС по автомобильным дорогам при выдаче многоразовых специальных разрешений для отдельных категорий транспортных средств при превышении допустимой осевой массы (сумм осевых масс) до 50 процентов и свыше.

Михаил БУЗЫКИН,

начальник регионального отдела контроля

автомобильного транспорта в г. Кричев.