Стремление найти работу

Источник материала: Кричевская жизнь

В районном исполнительном комитете состоялась очередная встреча представителей органов власти, работодателей и потенциальных работников.

На очередном заседании комиссии по содействию занятости населению района была оказана помощь тем, кто испытывает трудности с трудоустройством. С каждым человеком работали индивидуально. Причины, по которым люди остались без работы, различны: одни были вынуждены оставить рабочее место по состоянию здоровья, вторые не нашли себя в выбранной профессии, третьи когда-то оступились и были уволены за нарушение трудовой дисциплины.

Участники встречи были ознакомлены с актуальными вакансия­ми и возможными вариантами трудоустройства, а также с нормами Декрета № 3 «О содействии занятости населения». Исполняющая обязанности начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Наталья Чиж отметила, что на сегодняшний день насчитывается 145 предложений, востребованы водители автомобилей, электромонтеры, газосварщики, рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, швеи, конт­ролеры-кассиры, продавцы продовольственных и непродовольст­венных товаров, а также главные зоотехники, главные экономисты и инженеры по охране труда.

По результатам проведения заседания обратившимся незанятым гражданам были предложены конкретные варианты для их трудоустройства в ЗАО «Легпромразвитие», ЗАО «Белзарубежстрой», районный узел почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта» и другие организации. Оказаны консультации о возможности осуществления в Республике Беларусь физическими лицами деятельности без регистрации в качестве субъекта предпринимательства, деятельности по оказанию услуг в сфере агро­экотуризма, ремесленной дея­тельности, а также проведена информационно-разъяснительная работа, направленная на поддержку предпринимательской инициативы граждан.

Обратившихся в комиссию граждан, работающих за границей, предоставивших подтверждающие документы в виде копий трудовых договоров или справок с места официального трудоустройства, а также граждан, производящих на земельных участках продукцию растениеводства (животноводства), было решено признать занятыми в экономике.

Информируем жителей города и района о том, что не позднее 5 февраля 2020 г. районным исполнительным комитетом будет утвержден список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание, на период с 1 января 2020 г. по 31 марта 2020 г. В связи с этим просим незанятых граждан не позднее 31 января 2020 г. сообщить о своей занятости путем предоставления подтверждающих документов.

Ирина Прудникова,

председатель комиссии.