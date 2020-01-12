С целью экономии

Источник материала: Кричевская жизнь

В УКПП «Коммунальник» предусмотрены шаги, направленные на экономию электрической энергии. В минувшем году, вместо устаревших, установлены 1015 энергосберегающих светильников, в том числе 125 торшерного типа. В подъездах многоквартирных домов дополнительно заработали 500 акустических таймеров. Такой таймер включает освещение в подъезде на звук и через определенное время отключается, тем самым экономя электрическую энергию.

А. Алексеев.