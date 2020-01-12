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Телефоны «горячих линий» облисполкома и его структурных подразделений
13.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Работа «горячей линии» облисполкома по вопросам справочно-консультационного характера, связанным с деятельностью облисполкома, осуществляется в рабочие дни, с 8.00 до 13.00, по тел. 8 (0222) 23-02-55.
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Работа «горячей линии» облисполкома по вопросам справочно-консультационного характера, связанным с деятельностью облисполкома, осуществляется в рабочие дни, с...
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