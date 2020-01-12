Телефоны «горячих линий» облисполкома и его структурных подразделений

Источник материала: Кричевская жизнь

Работа «горячей линии» облисполкома по воп­росам справочно-консультационного характера, связанным с деятельностью облисполкома, осуществляется в рабочие дни, с 8.00 до 13.00, по тел. 8 (0222) 23-02-55.

Комитеты, управления и отделы облисполкома проводят «горячие линии» по вопросам, входящим в их компетенцию.

Режим работы и номера телефонов «горячих линий» структурных подразделений облисполкома





