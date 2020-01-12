Александра Саснович проиграла в 1/16 финала турнира в Аделаиде

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Белорусская теннисистка Александра Саснович потерпела поражение в первом раунде одиночного разряда турнира в австралийской Аделаиде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/16 финала белоруска уступила американской теннисистке Даниэль Коллинз в двух сетах - 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

В парном разряде Александра Саснович будет выступать вместе с представительницей Швейцарии Викторией Голубич. В первом круге их соперником будет американский тандем София Кенин / Бетани Маттек-Сандс.

Еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко свой стартовый поединок одиночного разряда проведет 14 января против Се Шувэй из китайского Тайбэя.

Турнир в Аделаиде с общим призовым фондом $780 тыс. завершится 18 января.