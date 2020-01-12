ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд вынес приговор экс-директору УКСа Центрального района Минска

13.01.2020 12:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Фрунзенского района Минска приговорил экс-директора УКСа Центрального района к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Она, напомним, обвинялась в том, что заключила с нужными людьми из числа нуждающихся договоры долевого строительства на квартиры в доме на проспекте Победителей в Лебяжьем, не предоставив другим людям равной возможности узнать об этом. Именно за это сегодня и было назначено наказание. Князеву также обвиняли в том, что она не была на рабочем месте в рабочее время и в том, что работающим в УКСе родственникам Князевой начислялась зарплата даже тогда, когда они были не на работе. По этим эпизодам Людмилу Князеву оправдали.


​Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Людмила Князева руководила УКСом Центрального района с 2014 по 2018 год, сделав его из отстающего одним из лучших государственных застройщиков столицы. А 23 ноября 2018-го ее задержали по подозрению в ряде коррупционных преступлений. До начала декабря, когда начался суд, Князева была в СИЗО. Процесс вела судья Юлия Крепская. Сторону обвинения представлял прокурор Александр Толстогузов.

Сегодня суд Фрунзенского района признал Людмилу Князеву виновной в превышении власти и служебных полномочий, совершенных из иной личной заинтересованности и повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 426 УК). Наказание — пять лет лишения свободы в колонии общего режима (прокурор запрашивал 6).

Она также обвинялась по ч. 2 ст. 426 УК (превышение власти и служебных полномочий) и по ч. 2 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Но по этим статьям суд Людмилу Князеву оправдал за отсутствием состава преступления.

За что Князеву признали виновной?

Князевой вменяли то, что она в 2015 году заключила с нужными людьми из числа нуждающихся (в том числе с работниками УКСа) семь договоров долевого строительства на квартиры в доме на проспекте Победителей в Лебяжьем, не предоставив другим людям равной возможности узнать об этом. По версии следствия, специально для этого изменения в проектную декларацию были опубликованы в газете «Прессбол» (а не «Звезда» или «Минский курьер», как это чаще всего бывает), плюс в одной декларации был указан неверный телефон УКСа, а во второй телефона указано и вовсе не было.

По словам Князевой, с просьбой выделить квартиры для нуждающихся к ним устно обратился их куратор из КГБ («хотя потом отказался от этих слов»). Она говорила, что в сущности проектная декларация должна была быть создана для этого. Она поясняла, что давала задание сделать декларацию так, чтобы не было ажиотажа, но все было законно. О том, что декларации госзастройщик может публиковать только в государственных СМИ, она не знала.

Князева говорит, что накануне публикации декларации она много раз звонила куратору из КГБ, чтобы они пришли и взяли эти квартиры, но он не брал трубку. В итоге в первый день подачи заявлений на квартиры их подали два сотрудника УКСа и один сотрудник комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Через какое-то время КГБ передал в УКС письмо о том, что им надо 6 квартир, говорила Князева. Что еще конкретно там было сказано, она не смогла пояснить.

— Они принесли нам это письмо, и мы вынуждены были отказаться. Я так и не поняла, что это было за письмо и что они хотели. Подстава такая была или что?

А вскоре УКС Центрального района опубликовал в том же «Прессболе» декларацию на еще 4 квартиры для нуждающихся. Условия те же — чтобы не было ажиотажа. Только на этот раз номера телефона предприятия в публикации вообще указано не было. Князева говорит, что не придавала этому значения в век интернета.

По ее словам, эти 4 квартиры нужно было продать для того, чтобы рассчитаться с подрядчиками. В итоге договоры долевого строительства заключили в числе прочего экс-подрядчик УКСа, мать одноклассника сына Князевой, а также (по версии обвинения) сотрудник УКСа через подставное лицо. Причем двое из них подали заявления до публикации декларации. Князева говорила, что о подставном лице ничего не знала и что команды принять заявления от людей заранее она не давала.

— Сотрудник сама бы не приняла заранее заявления, даже если бы я приказала. Это какой-то другой сбой, — говорит она.

Это все было квалифицировано как превышение власти и служебных полномочий, что обернулось ущербом для предприятия в сумму около 313,9 тысячи рублей. Ущерб взялся оттуда, что квартиры эти были определены как жилье для нуждающихся (то есть с максимальной прибылью застройщика в 5%), а не как коммерческое жилье (где прибыль может быть и 40%). А значит, по версии обвинения, тут есть упущенная выгода для УКСа — она же фактический ущерб. При этом материальных выгод для Князевой тут не было. Делала это все Князева, по версии обвинения, чтобы укрепить свой авторитет среди подчиненных и создать образ своей вседозволенности. Людмила Князева высказалась и по вопросу ущерба.

— Нет такого законодательства, что недополученная прибыль может быть ущербом. Когда было первое следствие, по которому дело было закрыто, была 21 квартира и 224 тысячи ущерба, а когда дело стал вести КГБ, то стало 8 квартир и 313 тысяч ущерба. Я спрашивала у следователя: почему не миллиард, не триллион? — говорила она. Вину она не признала.

По каким эпизодам суд оправдал Князеву?

Князеву обвиняли в злоупотреблении властью, что проявилось, по версии следствия, в прогулах работы. Доказательства — фиксация сигнала мобильного телефона в районе дома, дачи под Радошковичами и в других местах Минска и Минской области.

Экс-директор поясняла, что у нее был ненормированный рабочий график и разъездной характер работы для поиска новых объектов и посещения строящихся, а также совещаний. Она говорила, что обычно приезжала на работу к 7.30, а потом весь день могла быть в разъездах. Что же касается сигнала мобильника у дома и дачи, то возле дома как минимум находится администрация Первомайского района, для которого строил УКС, а возле дачи Князева пыталась найти участок для освоения предприятием. Она говорила, что была 24 часа в сутки на телефоне и принимала по 200−300 звонков в день. Вину она не признала.

Во-вторых, по версии следствия, злоупотребление служебными полномочиями проявилось также в том, что дочь и зять Князевой работали в УКСе и по 20−40 дней в году не ходили на работу, но деньги за это получали. При этом заявления за свой счет на эти дни были, сказано в обвинении.

Как поясняла экс-директор, все заявления, которые приносились ей, всегда направлялись в отдел кадров. А работу ее дочери и зятя курировали их непосредственные начальники, которые были ответственными и строгими. Вину она не признала.

Ее также обвиняли в том, что она использовала служебный транспорт в личных целях, что было трактовано как превышение власти и служебных полномочий. По этому эпизоду Князева также оправдана.

***

Во время суда также несколько раз звучал больной для УКСа Центрального района вопрос ажиотажа на квартиры. Дело в том, что из-за низких цен на жилье под зданием застройщика часто ночевали люди, перекупали очередь по 3 тысячи долларов, дрались, на них вызывали ОМОН и так далее. Естественно, это вызывало общественный резонанс, а значит, застройщику прилетало от властей всех уровней. «И за это меня Кочанова (экс-глава Администрации президента. — Прим. TUT.BY) наказала», — сказала в одной из реплик Людмила Князева.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Людмила Князева руководила УКСом Центрального района с 2014 по 2018 годы и сделала его одним из самых успешных госзастройщиков Минска.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виталий Лютыч об игре соперников из «Автодора»: «Совершают иногда бездумные броски»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика