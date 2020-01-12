Суд вынес приговор экс-директору УКСа Центрального района Минска

Источник материала: Tut.by

Суд Фрунзенского района Минска приговорил экс-директора УКСа Центрального района к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Она, напомним, обвинялась в том , что заключила с нужными людьми из числа нуждающихся договоры долевого строительства на квартиры в доме на проспекте Победителей в Лебяжьем, не предоставив другим людям равной возможности узнать об этом. Именно за это сегодня и было назначено наказание. Князеву также обвиняли в том, что она не была на рабочем месте в рабочее время и в том, что работающим в УКСе родственникам Князевой начислялась зарплата даже тогда, когда они были не на работе. По этим эпизодам Людмилу Князеву оправдали.



​Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Людмила Князева руководила УКСом Центрального района с 2014 по 2018 год, сделав его из отстающего одним из лучших государственных застройщиков столицы . А 23 ноября 2018-го ее задержали по подозрению в ряде коррупционных преступлений. До начала декабря, когда начался суд, Князева была в СИЗО. Процесс вела судья Юлия Крепская. Сторону обвинения представлял прокурор Александр Толстогузов.

Сегодня суд Фрунзенского района признал Людмилу Князеву виновной в превышении власти и служебных полномочий, совершенных из иной личной заинтересованности и повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 426 УК). Наказание — пять лет лишения свободы в колонии общего режима (прокурор запрашивал 6).

Она также обвинялась по ч. 2 ст. 426 УК (превышение власти и служебных полномочий) и по ч. 2 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Но по этим статьям суд Людмилу Князеву оправдал за отсутствием состава преступления.

За что Князеву признали виновной?

Князевой вменяли то, что она в 2015 году заключила с нужными людьми из числа нуждающихся (в том числе с работниками УКСа) семь договоров долевого строительства на квартиры в доме на проспекте Победителей в Лебяжьем, не предоставив другим людям равной возможности узнать об этом. По версии следствия, специально для этого изменения в проектную декларацию были опубликованы в газете «Прессбол» (а не «Звезда» или «Минский курьер», как это чаще всего бывает), плюс в одной декларации был указан неверный телефон УКСа, а во второй телефона указано и вовсе не было.

По словам Князевой, с просьбой выделить квартиры для нуждающихся к ним устно обратился их куратор из КГБ («хотя потом отказался от этих слов»). Она говорила, что в сущности проектная декларация должна была быть создана для этого. Она поясняла, что давала задание сделать декларацию так, чтобы не было ажиотажа, но все было законно. О том, что декларации госзастройщик может публиковать только в государственных СМИ, она не знала.

Князева говорит, что накануне публикации декларации она много раз звонила куратору из КГБ, чтобы они пришли и взяли эти квартиры, но он не брал трубку. В итоге в первый день подачи заявлений на квартиры их подали два сотрудника УКСа и один сотрудник комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Через какое-то время КГБ передал в УКС письмо о том, что им надо 6 квартир, говорила Князева. Что еще конкретно там было сказано, она не смогла пояснить.

— Они принесли нам это письмо, и мы вынуждены были отказаться. Я так и не поняла, что это было за письмо и что они хотели. Подстава такая была или что?

А вскоре УКС Центрального района опубликовал в том же «Прессболе» декларацию на еще 4 квартиры для нуждающихся. Условия те же — чтобы не было ажиотажа. Только на этот раз номера телефона предприятия в публикации вообще указано не было. Князева говорит, что не придавала этому значения в век интернета.

По ее словам, эти 4 квартиры нужно было продать для того, чтобы рассчитаться с подрядчиками. В итоге договоры долевого строительства заключили в числе прочего экс-подрядчик УКСа, мать одноклассника сына Князевой, а также (по версии обвинения) сотрудник УКСа через подставное лицо. Причем двое из них подали заявления до публикации декларации. Князева говорила, что о подставном лице ничего не знала и что команды принять заявления от людей заранее она не давала.

— Сотрудник сама бы не приняла заранее заявления, даже если бы я приказала. Это какой-то другой сбой, — говорит она.

Это все было квалифицировано как превышение власти и служебных полномочий, что обернулось ущербом для предприятия в сумму около 313,9 тысячи рублей. Ущерб взялся оттуда, что квартиры эти были определены как жилье для нуждающихся (то есть с максимальной прибылью застройщика в 5%), а не как коммерческое жилье (где прибыль может быть и 40%). А значит, по версии обвинения, тут есть упущенная выгода для УКСа — она же фактический ущерб. При этом материальных выгод для Князевой тут не было. Делала это все Князева, по версии обвинения, чтобы укрепить свой авторитет среди подчиненных и создать образ своей вседозволенности. Людмила Князева высказалась и по вопросу ущерба.

— Нет такого законодательства, что недополученная прибыль может быть ущербом. Когда было первое следствие, по которому дело было закрыто, была 21 квартира и 224 тысячи ущерба, а когда дело стал вести КГБ, то стало 8 квартир и 313 тысяч ущерба. Я спрашивала у следователя: почему не миллиард, не триллион? — говорила она. Вину она не признала.

По каким эпизодам суд оправдал Князеву?

Князеву обвиняли в злоупотреблении властью, что проявилось, по версии следствия, в прогулах работы. Доказательства — фиксация сигнала мобильного телефона в районе дома, дачи под Радошковичами и в других местах Минска и Минской области.

Экс-директор поясняла, что у нее был ненормированный рабочий график и разъездной характер работы для поиска новых объектов и посещения строящихся, а также совещаний. Она говорила, что обычно приезжала на работу к 7.30, а потом весь день могла быть в разъездах. Что же касается сигнала мобильника у дома и дачи, то возле дома как минимум находится администрация Первомайского района, для которого строил УКС, а возле дачи Князева пыталась найти участок для освоения предприятием. Она говорила, что была 24 часа в сутки на телефоне и принимала по 200−300 звонков в день. Вину она не признала.

Во-вторых, по версии следствия, злоупотребление служебными полномочиями проявилось также в том, что дочь и зять Князевой работали в УКСе и по 20−40 дней в году не ходили на работу, но деньги за это получали. При этом заявления за свой счет на эти дни были, сказано в обвинении.

Как поясняла экс-директор, все заявления, которые приносились ей, всегда направлялись в отдел кадров. А работу ее дочери и зятя курировали их непосредственные начальники, которые были ответственными и строгими. Вину она не признала.

Ее также обвиняли в том, что она использовала служебный транспорт в личных целях, что было трактовано как превышение власти и служебных полномочий. По этому эпизоду Князева также оправдана.

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Во время суда также несколько раз звучал больной для УКСа Центрального района вопрос ажиотажа на квартиры. Дело в том, что из-за низких цен на жилье под зданием застройщика часто ночевали люди, перекупали очередь по 3 тысячи долларов, дрались, на них вызывали ОМОН и так далее. Естественно, это вызывало общественный резонанс, а значит, застройщику прилетало от властей всех уровней. «И за это меня Кочанова (экс-глава Администрации президента. — Прим. TUT.BY) наказала», — сказала в одной из реплик Людмила Князева.