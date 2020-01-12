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Виталий Лютыч об игре соперников из «Автодора»: «Совершают иногда бездумные броски»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минские «Цмоки» одержали победу в матче чемпионата Единой лиги ВТБ. На домашнем паркете «драконы» одолели баскетболистов саратовского «Автодора», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К большому перерыву минский клуб вел с разницей в три очка. В третьей и четвертой 10-минутках «драконы» действовали непривычно хладнокровно, не дав соперникам ни единого шанса. Преимущество хозяев паркета достигало даже 14 очков.
В итоге финальная сирена зафиксировала счет 88:80. Это третья победа «драконов» в этом чемпионате, правда, уйти с последнего места не в турнирной таблице, пока не удалось.
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» одержали победу в матче чемпионата Единой лиги ВТБ. На домашнем паркете «драконы» одолели баскетболистов саратовского...
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