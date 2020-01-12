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Умение видеть прекрасное. Семья превратила обои в произведение искусства
Источник материала: СТВ
Зачем срывать старые обои, если их можно превратить в изюминку квартиры? Именно так подумала одна семья, сделав полотно произведением искусства.
Пользователь Reddit
С тех пор люди поколения за поколениями либо наклеивали другие обои сверху, либо каким-то иным образом смогли сберечь это полотно, которое теперь заменяет на стене картину.
Комментаторы удивились задумке хозяев дома, которые смогли увидеть прекрасное в таком простом событии, как оставшиеся с давних времён обои.
Несколько месяцев назад мы рассказывали о другой истории, в которой была проявлена находчивость.
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Зачем срывать старые обои, если их можно превратить в изюминку квартиры? Именно так подумала одна семья, сделав полотно произведением искусства. Пользователь Reddit...
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