Можно ли лечиться массажем? Отвечает невролог

Источник материала: Tut.by

«Массаж — физиотерапевтическая процедура, которая помогает расслабить мышцы и улучшить кровообращение», — говорит врач-невролог высшей квалификационной категории, заведующая неврологическим отделением 10-й городской клинической больницы Минска Ольга Дрик. Но можно ли им «лечиться»?

Фото: из личного архива

— Надо понимать, что массаж — это средство расслабления, он не заменяет двигательную активность и не влияет на укрепление мышц. Помогают укреплять мышечный корсет только физические упражнения.

Если вы испытываете острую боль в спине, то массажные процедуры противопоказаны. Если же у вас легкий болевой синдром или остаточные боли, тогда массаж может помочь убрать спазмирование мышц, «разбить» триггерные точки и закрепить эффект лечения, способствовать предупреждению обострений.

Перед любым походом на расслабляющую процедуру важно уточнить квалификацию специалиста. Обязательно предупредить непосредственно исполнителя об имеющихся проблемах с позвоночником и хронических заболеваниях. Если у вас, например, межпозвоночная грыжа, а массажист начнет «коленкой по спине ходить», то после процедуры можно не получить заветную легкость, а попасть на прием к врачу.

Это касается не только массажа, но и других модных спа-процедур. Так, согревание камнями может улучшать кровообращение — это хорошо. Но если есть проблемы с сердцем или женская патология, то на фоне такой процедуры может возникнуть обострение. Любителям расслабляющих процедур, спа и разных видов массажа нужно понимать, что это не лечение, а вариант отдыха. Если это помогает вам чувствовать себя счастливее, но у вас есть хронические заболевания, найдите подходящую процедуру после консультации со специалистом. Но не забывайте, что только активные двигательные нагрузки поддерживают тонус в мышцах, подвижность в суставах и красоту в теле.

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