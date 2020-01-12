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Всю прошлую неделю минчане снова смотрели «Холопа»

13.01.2020 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, AFISA.TUT.BY рассказывает вам о фильмах, которые минчане охотнее всего смотрели всю предыдущую неделю. За этот период в кассовой истории практически ничего не поменялось: «Холоп» как лидировал, так и лидирует. Единственное удивление — премьерная анимация «Камуфляж и шпионаж» сделала серьезный скачок. И сразу на второе место.


Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 6−12 января

SilverScreen

1. Холоп
2. Камуфляж и шпионаж
3. Холодное сердце 2
4. Дело Ричарда Джуэлла
5. Джуманджи: Новый уровень

КиноМинска

1. Холоп
2. Камуфляж и шпионаж
3. Вторжение
4. Джуманджи: Новый уровень
5. Холодное сердце 2

Falcon Club Бутик Кино

1. Холоп
2. Камуфляж и шпионаж
3. Дело Ричарда Джуэлла
4. Джуманджи: Новый уровень
5. Звездные Войны: Скайуокер. Восход

АртКинотеатр

1. Холоп
2. Камуфляж и шпионаж
3. Холодное сердце 2
4. Вторжение
5. Фиксики против кработов

Кадр из фильма «Холоп»

Судя по сборам, все уже и так посмотрели фильм «Холоп» — это безусловный лидер минского проката аж три недели подряд, а вместе с тем еще и самая кассовая комедия в истории российского кино. В чем его феноменальность, мы разбирались на прошлой неделе. Если вы его еще не посмотрели, похоже, следует это исправить — лента в прокате до 22 января (но это не точно, скорее всего, показы продлят). Чтобы в очередной раз не рассказывать вам о картине режиссера скандального «Текста», присмотримся ко второму месту сразу во всех топах: а там забавная шпионская анимация «Камуфляж и шпионаж».

Мультфильм недели — «Камуфляж и шпионаж»


Кадр из мультфильма

Когда: до 22 января

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 5 рублей

Купить билет

Это занимательное путешествие в жизнь супершпионов, которое подойдет для всей семьи. Шпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет — полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все свои способности в совершенно новом ключе. Странной паре потребуются невероятные чудеса маскировки ради спасения всего мира. Вы должны знать, что главных героев озвучили Том Холланд и Уилл Смит.

Бонус от AFISHA.TUT.BY — «Девушка в лабиринте»


Кадр из фильма

Когда: до 19 января

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей

Купить билет

Ни в один из топов не попала премьерная «Девушка в лабиринте», которая очень понравится любителям психологических триллеров. Это картина Донато Карризи по одноименному мировому бестселлеру. По сюжету Саманта просыпается со сломанной ногой в комнате без окон. Она дезориентирована и ничего не помнит. Криминальный психолог доктор Грин объясняет испуганной девушке, что ее похитили 15 лет назад. Каким-то чудом Саманте удалось бежать, и теперь психологу нужно проникнуть в ее разум, чтобы найти похитителя.

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Теги: Минск
 
 
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Как и всегда по понедельникам, AFISA.TUT.BY рассказывает вам о фильмах, которые минчане охотнее всего смотрели всю предыдущую неделю. За этот период в кассовой истории...
 
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