Всю прошлую неделю минчане снова смотрели «Холопа»

Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, AFISA.TUT.BY рассказывает вам о фильмах, которые минчане охотнее всего смотрели всю предыдущую неделю. За этот период в кассовой истории практически ничего не поменялось: «Холоп» как лидировал, так и лидирует. Единственное удивление — премьерная анимация «Камуфляж и шпионаж» сделала серьезный скачок. И сразу на второе место.







Кадр из фильма «Холоп»

Судя по сборам, все уже и так посмотрели фильм «Холоп» — это безусловный лидер минского проката аж три недели подряд, а вместе с тем еще и самая кассовая комедия в истории российского кино. В чем его феноменальность, мы разбирались на прошлой неделе. Если вы его еще не посмотрели, похоже, следует это исправить — лента в прокате до 22 января (но это не точно, скорее всего, показы продлят). Чтобы в очередной раз не рассказывать вам о картине режиссера скандального «Текста», присмотримся ко второму месту сразу во всех топах: а там забавная шпионская анимация «Камуфляж и шпионаж».



Кадр из мультфильма

Когда: до 22 января Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 5 рублей Купить билет

Это занимательное путешествие в жизнь супершпионов, которое подойдет для всей семьи. Шпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет — полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все свои способности в совершенно новом ключе. Странной паре потребуются невероятные чудеса маскировки ради спасения всего мира. Вы должны знать, что главных героев озвучили Том Холланд и Уилл Смит.



Кадр из фильма

Когда: до 19 января Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 6 рублей Купить билет

Ни в один из топов не попала премьерная «Девушка в лабиринте», которая очень понравится любителям психологических триллеров. Это картина Донато Карризи по одноименному мировому бестселлеру. По сюжету Саманта просыпается со сломанной ногой в комнате без окон. Она дезориентирована и ничего не помнит. Криминальный психолог доктор Грин объясняет испуганной девушке, что ее похитили 15 лет назад. Каким-то чудом Саманте удалось бежать, и теперь психологу нужно проникнуть в ее разум, чтобы найти похитителя.

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