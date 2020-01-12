Золотой запас Беларуси вырос до рекордных 42,2 тонны

Источник материала: Аргументы и факты

На начало 2019 года в Беларуси было 41,2 тонны золота, сообщает Национальный банк. Нынешнее количество драгметалла – рекордное в истории республики. Для сравнения: в 2000-х году в Беларуси было всего 2 тонны золота.

Под золотым запасом в нашей стране понимаются драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Национального банка Республики Беларусь и являющиеся частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Национального банка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.