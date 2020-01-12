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Золотой запас Беларуси вырос до рекордных 42,2 тонны

13.01.2020 13:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Золотой запас Беларуси вырос до рекордных 42,2 тонны
Фото из открытых источников

На начало 2019 года в Беларуси было 41,2 тонны золота, сообщает Национальный банк. Нынешнее количество драгметалла – рекордное в истории республики. Для сравнения: в 2000-х году в Беларуси было всего 2 тонны золота. 

Под золотым запасом в нашей стране понимаются драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Национального банка Республики Беларусь и являющиеся частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Национального банка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.

42 тонны - это немногим более 2 кубометров. При желании этот запас можно было бы разместить в багажнике легкового автомобиля (если сложить задние сиденья). 

Золотой запас Беларуси вырос до рекордных 42,2 тонны
Не лучше ли потратить золотой запас на выплату госдолга?
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