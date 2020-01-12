Источник: введенный Лукашенко экологический налог на транзит нефти не касается России

Источник материала: Ежедневник



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Налог, введенный указом президента, будет платить "Гомельтранснефть Дружба". "Транснефть" ничего платить не будет, заявил анонимный источник в нефтяной отрасли.

Источник сообщил РИА Новости , что проект указа об экологическом налоге разрабатывался в течение года. Предполагалось ввести фиксированный налог в размере 35 копеек за 100 тонно-километров прокачки. Указ не имеет никакого другого окраса, кроме как перераспределение доходов, подчеркнул источник. «Российской стороны это вообще не касается никаким образом", — заявил он.

Напомним, что указ Лукашенко о введении налога на транзит нефти вводился для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии. Организации, транспортирующие нефть, должны платить налог на прибыль в размере 50%.

Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.