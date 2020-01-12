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Источник: введенный Лукашенко экологический налог на транзит нефти не касается России
13.01.2020 13:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 4esnok.by
Налог, введенный указом президента, будет платить "Гомельтранснефть Дружба". "Транснефть" ничего платить не будет, заявил анонимный источник в нефтяной отрасли.
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Напомним, что указ Лукашенко о введении налога на транзит нефти вводился для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии. Организации, транспортирующие нефть, должны платить налог на прибыль в размере 50%.
Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.
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Налог, введенный указом президента, будет платить "Гомельтранснефть Дружба". "Транснефть" ничего платить не будет, заявил анонимный источник в нефтяной отрасли.
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