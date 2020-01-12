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Человекоподобный тюлень удивил пользователей Сети, но оказался фотошопом
Источник материала: Tut.by
Пользователь твиттера Дэвид Ист опубликовал фотографию тюленя, который смотрит вверх, и оно моментально разлетелось по Сети,
И это не удивительно, смотрите сами:
Однако, к сожалению, снимок оказался фотошопом. Однако в оригинале это животное не менее прекрасно:
Как отметил один из пользователей соцсети, «если перевернуть оригинальную версию снимка, получится еще страшнее». Действительно:
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