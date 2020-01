Человекоподобный тюлень удивил пользователей Сети, но оказался фотошопом

Источник материала: Tut.by

Пользователь твиттера Дэвид Ист опубликовал фотографию тюленя, который смотрит вверх, и оно моментально разлетелось по Сети, пишет meduza.

И это не удивительно, смотрите сами:

obsessed with this picture of a seal looking up pic.twitter.com/nv7AdLWuil — David East (@davideastUK) January 11, 2020

Однако, к сожалению, снимок оказался фотошопом. Однако в оригинале это животное не менее прекрасно:

Was upset to learn it had been digitally altered pic.twitter.com/THEnCHJFa1 — ham saladyce (@SirSandGoblin) January 11, 2020

Как отметил один из пользователей соцсети, «если перевернуть оригинальную версию снимка, получится еще страшнее». Действительно:

Yeah but if you flip the original, it is the scariest version. pic.twitter.com/2xTg61cxha — Big E (@In_My_Tree) January 12, 2020