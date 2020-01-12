МТЗ пустит в серию три машины для зимних видов спорта. Линейка дополнена льдозаливочным комбайном

Источник материала: Ежедневник



фото: belarus-tractor.com

Минский тракторный завод выполнил задание по локализации машин для зимних видов спорта, сообщает сайт предприятия.

Первый отечественный ратрак был представлен осенью прошлого года и состоял из белорусских комплектующих только на 43%. Как рассказал главный конструктор по технике холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» Владимир Коробкин, снегоуплотнительные машины были разработаны на базе колесного трактора модели 622 и специального гусеничного шасси, льдозаливочная машина - на базе колесного трактора модели 952.

Сейчас МТЗ начал выпуск двух партий рабочего оборудования.

Кроме этого, 2 декабря на заводе собрали первый отечественный ратрак – МСУ-108, который уже на 74%процента состоит из компонентов белорусского производства. Это все основные узлы - отвал, снегоуплотнительная фреза, рама, кабина, гусеница, ходовая система, двигатель, радиаторы, гидроцилиндры и другие. Сложные гидравлические узлы применены импортные.

МСУ-108 сейчас готовится к приемочным испытаниям. Образец планируется отправить на опытную эксплуатацию в один из отечественных центров по биатлону.

Продолжит проверку в деле и снегоуплонительная машина МСУ-622, которая в ноябре была представлена МТЗ на ганноверской выставке. Эта модель, а также льдозаливочная машина МЛ-428, вызвали предметный интерес на Сибирской агропромышленной неделе.

В 2020 году линейка будет дополнена льдозаливочным комбайном КЛ-418, который будет предназначен для закрытых ледовых площадок. Учитывая, что КЛ-418 будет использоваться в помещениях, его особенностью станет электропривод. К его разработке привлечены белорусские предприятия – могилевское ОАО «Электродвигатель» и новополоцкое ОАО «Измеритель» под общим руководством Объединенного института машиностроения НАН Беларуси».

Изготовить образец новой машины на МТЗ планируют в начале 2020 года. Все компоненты льдозаливочного комбайн, кроме аккумуляторов (ячеек) электропривода, будут отечественными. Опытный образец КЛ-418 будет проходить испытания на одной из минских арен.

В результате в ассортименте специальной техники МТЗ будет насчитываться четыре машины для зимних видов спорта: две льдозаливочных – для работы на открытом воздухе и закрытых площадках, а также два ратрака – на колесном и гусеничном ходу.