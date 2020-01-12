Новый семиместный кроссовер Geely HaoYue: первая официальная фотография

Источник материала: Tut.by

Китайская Geely обнародовала первый снимок своего будущего большого SUV с тремя рядами сидений и богатым оснащением.



Фото: Geely

Уже известно и название будущей машины для рынка Поднебесной — HaoYue, но на экспорт кроссовер наверняка пойдет под другим именем. Среди кроссоверов Geely это будет флагманская модель, по габаритам сопоставимая с Toyota Highlander предыдущего поколения. Ранее в базе данных китайских сертификационных органов указывалось, что длина HaoYue, прежде известного под внутренним заводским кодом VX11 , составит 4,83 м, а колесная база — 2,81 м. Известны и прочие параметры «паркетника» — ширина 1,9 м и высота 1,78 м.



Фото: Sohu.com

Подробностей о технике HaoYue в Geely пока не раскрывают. По информации китайских СМИ, кроссовер будут оснащать двумя бензиновыми турбомоторами на выбор — базовым станет агрегат объемом 1,5 л и мощностью 177 л.с., второй 1,8-литровый двигатель лишь немногим мощнее (184 л.с.). Ожидается, что пару моторам составит 7-ступенчатый «робот». Не исключено, что наряду с передним приводом для HaoYue будет предложена опциональная полноприводная трансмиссия. Оснащение самых богатых версий будет включать матричные фары, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и систему кругового обзора.

Полностью HaoYue должен быть рассекречен уже в ближайшее время — у китайских дилеров кроссовер ожидается до конца лета.