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Новый семиместный кроссовер Geely HaoYue: первая официальная фотография

13.01.2020 13:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайская Geely обнародовала первый снимок своего будущего большого SUV с тремя рядами сидений и богатым оснащением.


Фото: Geely

Уже известно и название будущей машины для рынка Поднебесной — HaoYue, но на экспорт кроссовер наверняка пойдет под другим именем. Среди кроссоверов Geely это будет флагманская модель, по габаритам сопоставимая с Toyota Highlander предыдущего поколения. Ранее в базе данных китайских сертификационных органов указывалось, что длина HaoYue, прежде известного под внутренним заводским кодом VX11, составит 4,83 м, а колесная база — 2,81 м. Известны и прочие параметры «паркетника» — ширина 1,9 м и высота 1,78 м.


Фото: Sohu.com

Подробностей о технике HaoYue в Geely пока не раскрывают. По информации китайских СМИ, кроссовер будут оснащать двумя бензиновыми турбомоторами на выбор — базовым станет агрегат объемом 1,5 л и мощностью 177 л.с., второй 1,8-литровый двигатель лишь немногим мощнее (184 л.с.). Ожидается, что пару моторам составит 7-ступенчатый «робот». Не исключено, что наряду с передним приводом для HaoYue будет предложена опциональная полноприводная трансмиссия. Оснащение самых богатых версий будет включать матричные фары, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и систему кругового обзора.

Полностью HaoYue должен быть рассекречен уже в ближайшее время — у китайских дилеров кроссовер ожидается до конца лета.

 
 
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Китайская Geely обнародовала первый снимок своего будущего большого SUV с тремя рядами сидений и богатым оснащением.
 
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